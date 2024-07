La incendiaria publicación de Ángel Cristo contra Kiko Jiménez y su papel en ‘Supervivientes’

Pese a que Ángel Cristo y Arantxa del Sol consiguieron enterrar el hacha de guerra en ‘De viernes’, Kiko Jiménez tenía otros planes. Tras la reconciliación de los dos grandes enemigos de ‘Supervivientes’, el novio de Sofía Suescun aprovechó para echar más leña al fuego durante su incorporación a ‘Fiesta’ este fin de semana. Es por eso que el hijo de la vedette no ha dudado en responder de forma contundente a su antiguo compañero de reality a través de sus redes sociales.

Meses después de toda la polémica, con veto a la presentadora incluído, Arantxa del Sol y el hijo de Bárbara Rey enterraban lo sucedido en el plató de ‘De viernes’. Sin embargo, Kiko Jiménez tiene sus dudas sobre lo que de verdad ocurrió entre ambos, y así lo explicó en su estreno como colaborador de ‘Fiesta’.

«Arantxa es la víctima», comenzó señalando Kiko Jiménez, que explicó entonces a sus compañeros como Ángel Cristo había calculado todo el revuelo desde el principio. «Ángel lo orquestó todo. Se encargó de decírselo a todos los concursantes para soltar esa bomba y beneficiarse», insistió el novio de Sofía Suescun, que aseguró que el superviviente nunca le dió tanta importancia a la disputa que tuvo con la comunicadora.

Ángel Cristo contesta a Kiko Jiménez: «Deja de mentir»

El exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ continuó recordando cómo se gestó la disputa y todo siguió como siempre. «Pasaron las semanas y Ángel Cristo no le dio importancia. Ángel estaba a mi derecha y Arantxa estaba atrás. Era la primera vez que se veían desde que había pasado todo. Ella estaba alterada», reveló Jiménez en exclusiva para el programa de Telecinco. Y su espontánea confesión no habría gustado demasiado al hermano de Sofía Cristo.

Después de que Kiko removiese las aguas que ya parecían calmadas, Ángel Cristo ha abierto fuego en sus historias de Instagram. «Deja de mentir, tu credibilidad está a la altura de tu concurso y el de tu novia. Viste los puñetazos en primera línea, me animabas a contarlo, que me ibas a respaldar y de repente me dices que no puedes. Ahora veo los puñetazos, ahora no», sentenció el televisivo ante sus más de 3.000 seguidores en la plataforma.

Historia de Ángel Cristo en Instagram

«Ahora estoy en la tele y ahora es una ridiculez. Te retratas, justificando agresión. Kikito», terminó añadiendo Cristo. Y es que, si bien Kiko Jiménez ha decidido denunciar el juego sucio de Ángel y posicionarse con Arantxa del Sol después de tantos meses, el hijo de la vedette y la presentadora ya dejaron todo su pasado de enfrentamientos el viernes pasado con su cara a cara en el programa presentado por Beatriz Archidona.