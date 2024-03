La inquietante amenaza de Jesé, novio de Aurah, tras lo sucedido con Gorka en ‘Supervivientes’

Hace unos días Gorka Ibarguren y Aurah Ruiz protagonizaron un fuerte enfrentamiento en ‘Supervivientes 2024’ que sigue trayendo cola. El último en pronunciarse al respecto ha sido Jesé Rodríguez, pareja de la concursante, quien no ha dudado en cargar contra el guipuzcoano.

La actitud de la influencer en los Cayos Cochinos le ha provocado más de un encontronazo con sus compañeros, la mayoría de los cuales le acusan de «no hacer nada». «Te estamos haciendo la comida y llevándotelo a la boca todos los días. Mira lo que haces. ¡Nos tienes hasta aquí!», le espetaba, a gritos, Gorka.

Esta fuerte disputa entre ambos ha provocado que Jesé Rodríguez, pareja de Aurah Ruiz, haya salido en su defensa. A través de sus stories de Instagram, el futbolista ha arremetido contra el entrenador personal por sus ataques a la madre de su hijo.

«Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día, y no son míos. No hace falta que yo le dé. Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Los de enfrente de ti, me lo están diciendo. Te van a dar G», escribe el que fuera jugador del Real Madrid. Y añade: «A las mujeres se les respeta y se les habla bien TOLETE».

Jesé Rodríguez, el mayor defensor de Aurah Ruiz

Esta no es la primera vez que Jesé Rodríguez hace uso de sus redes sociales para salir en defensa de la influencer. Ya le brindó todo su apoyo al conocerse la noticia de su fichaje por ‘Supervivientes 2024’, y cada jueves lo vuelve a demostrar viendo las galas en directo. «Vamos, bebé. Tú puedes con todos y todas. Solamente tienes que seguir como vas. Te amo», escribió una de las veces el deportista.

Sin embargo, la convivencia con Aurah no les está resultando nada fácil al resto de sus compañeros. Además de Gorka Ibarguren, Rocío Madrid y Blanca Manchón también han mostrado su disconformidad con la modelo. «Todo el día faltando al respeto y provocando, joder. Eres un demonio», le reprochó la presentadora, segunda expulsada del reality. Mientras que la campeona de windsurf le soltó que «sacas lo peor de todos. Nos dejamos todos la puta piel y ella dando paseos, de eso se cansa uno».