Marisa Martín Blázquez se atreve a retratar así a los altos mandos de ‘Supervivientes’ por Borrego

Este jueves asistimos a la despedida de Carmen Borrego como concursante de ‘Supervivientes 2024’ después de que los médicos hayan considerado que la colaboradora de ‘Así es la vida’ no puede reincorporarse al concurso debido a su estado de ansiedad. Un abandono que este viernes han analizado en ‘Fiesta‘ donde Marisa Martín Blázquez se ha mostrado muy dura contra la dirección del reality.

Y es que si ha habido algo que se ha repetido en muchos programas es que a Carmen Borrego se le han permitido cosas desde la dirección de ‘Supervivientes’ que a otros concursantes no. Algo que incluso llevó a que hace unos días el reality dejara claro que no estaban haciendo nada con la hija de María Teresa Campos que no hagan con el resto de concursantes cuando los médicos deciden apartarles del resto del grupo.

Sin embargo, mucho se ha hablado del abandono de Carmen Borrego por un ataque de ansiedad y de cómo se la apartaba del resto cuando todos lo sufren y nunca se han llevado a cabo este tipo de decisiones. Así, Marisa Martín Blázquez no ha dudado en poner en entredicho a los altos mandos del reality porque según ella a Pedro García Aguado también le había dado un ataque de ansiedad y no habían hecho lo que hicieron con Borrego.

«Yo desde luego que no esperaba de Carmen que fuera una gran superviviente porque ella misma y conociéndola decían que a lo mejor mentalmente si que iba a aguantar y yo creo que ha aguantado bastante para lo que es Carmen», empezaba exponiendo la colaboradora.

«A mí Carmen me ha gustado como participante de reality porque ha dado muchísimo contenido pero no me parece una buena superviviente. Me parece un personaje buenísimo para un reality que también es esto porque es la convivencia, los vídeos que nos ha dado», sentenciaba Marisa Martín Blázquez sobre el concurso de Borrego.

Tras ello, la periodista era clara con su palo a la dirección de ‘Supervivientes’. «Me da pena que por prescripción médica se vaya porque más que nada y a lo mejor esto es políticamente incorrecto. Pero yo he visto a Pedro García Aguado con un ataque de ansiedad malísimo pidiendo que le ayudaran y a él no le han sacado de la isla. A otros concursantes que lo han tenido también tampoco los han sacado. Y yo esperaba que Carmen, vale que es la prescripción médica, pero…», trataba de decir la colaboradora.

Era entonces cuando Belén Rodríguez la cortaba para aclararle una cosa de lo que había dicho. «Es que lo de Caren no es un ataque de ansiedad, es un estado de ansiedad que no puede superar el vivir en la isla», le replicaba la colaboradora a Marisa Martín Blázquez dejando claro que para ella Borrego había hecho más de lo que ella esperaba por sus miedos.