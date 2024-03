‘Supervivientes’ despide a Carmen Borrego definitivamente con este demoledor comunicado

Carmen Borrego abandona ‘Supervivientes 2024‘. Una noticia que ha comunicado Jorge Javier en riguroso directo y que supone una auténtica pérdida para el programa. La menor del Clan Campos no ha conseguido superar el trance emocional que sufría desde que entró a concursar y, tras un examen médico exhaustivo, la organización del programa ha determinado que Carmen no debe seguir conviviendo en los Cayos Cochinos. Por lo tanto, su abandono se ha tramitado de inmediato.

Antes de saber la decisión definitiva del equipo médico, Carmen se ha mostrado preocupada: «Para mí ha sido difícil llegar hasta aquí. Creo que he conseguido muchas cosas que quizá no hubiese sido capaz siquiera que las hubiese podido conseguir. Me gustaría tener un poco de fuerza para continuar un poco más. Estoy en manos de mis doctores».

En la misma línea, la todavía superviviente aseguraba: «Ahora tengo tantas sensaciones a la vez que no lo sé. Por una parte me gustaría como te he dicho antes poder continuar con mis compañeros, pero no sé si estoy preparada para ello. Esa es la realidad. Me gustaría saber qué opina el equipo médico». Casi dando por hecha su salida, Carmen Borrego ha proseguido diciendo: «Me da mucha pena que no pueda continuar con esto».

El comunicado sobre la marcha de Carmen Borrego, íntegro

«Carmen Borrego, tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y medico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa», ha sido el contenido que Jorge Javier ha leído en directo.

Por su parte, Carmen Borrego ha reaccionado diciendo: «Realmente no miente. Lo he pasado mal… me voy a quedar con lo mejor del concurso y me voy con la pena de no haber conseguido un poquito más, tampoco pedía mucho más, pero un poquito más si me hubiese gustado estar aquí. He pasado un mes muy malo antes de haber venido aquí por la angustia y que al final todo se vaya de esta manera me causa dolor, no te voy a mentir».

El equipo médico aconseja que Carmen Borrego cese su participación en el programa



La emotiva sorpresa del marido de Carmen Borrego

Carmen Borrego no solo ha recibido la dolorosa noticia de su salida del reality, sino que también ha recibido la sorpresa de su marido José Carlos. «Estamos muy orgullosos de ti y sabemos que tú estás muy orgullosa de todo lo que has superado. Lo has hecho bien y aquí estamos todos bien y sabíamos que no dependía de ti la continuación, sino de los médicos y llegado a este punto estamos esperándote con los brazos abiertos», han sido las emotivas palabras de su marido.

Por su parte y visiblemente emocionada, Carmen Borrego concluía diciendo: «Quiero que todo el mundo sepa que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. A tu lado siempre seré feliz, estoy convencida. Te amo con toda mi alma, te amo y te necesito. Quiero estar a tu lado. Gracias por estar siempre ahí, por apoyarme en cada decisión que tomo y sobre todo tú ya sabes que hay algo que no tendré vida para agradecerte. Por eso seguiré siempre a tu lado porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida».