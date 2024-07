Bosco Martínez-Bordiú dice cómo fue realmente su accidente en ‘Supervivientes’: «Estaba drogado»

Bosco Martínez-Bordiú conmocionó a todos los seguidores de ‘Supervivientes All Stars’ con su caída durante la prueba de la Norial Infernal. Ahora, semanas después del accidente y fuera de Honduras, el concursante ha podido revivir el momento y ha decidido compartir su reacción con sus seguidores. Tras ver cómo captaron las cámaras su aparatoso accidente, el catalán ha mostrado su sorpresa por las secuelas físicas que aún padece.

Tras la vuelta a la vida normal, el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ ha querido enfrentarse cara a cara con ese duro momento que conmocionó a todos los espectadores. Sin pensarlo dos veces, el catalán ha compartido a través de un directo de Instagram cuál ha sido su honesta reacción al impactante momento y no parecía dar crédito.

Bosco Martínez-Bordiú describe su grave accidente en la Noria Infernal

«Me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moratón enorme«, confesó Bosco Martínez-Bordiú antes de ver el vídeo. Durante aquella prueba de líder en la que el concursante se enfrentaba a Logan, el programa llevó hasta el límite la velocidad de la noria haciendo que el concursante despegase por los aires golpeándose en dos ocasiones contra las barras que conforman la estructura.

Pese a que tras el susto inicial y la pausa publicitaria posterior el superviviente se mostró en pantalla completamente reincorporado, el catalán sigue haciendo frente a una serie de secuelas. «Estoy viendo ahora cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en el momento justo que me doy con la barra de arriba«, explicaba el joven muy asombrado mientras revivía su grave accidente.

«Lo que pasa es lo siguiente: por la fuerza a la que iba la noria, que iba rápido no, rapidísimo… Porque había tres tíos por fuera en cada lado dándole, que ya era imposible sujetarte… La verdad es que estoy flipando del golpetazo más grande», aseguró Bosco Martínez-Bordiú, insistiendo en que, por la gravedad de la situación, la cosa podría haber terminado mucho peor.

«Íbamos tan, tan rápido que ya no era agarrarse. Era solo mantenerte, porque te pegaba contra la barra de la fuerza a la que iba», ha reconocido Bosco. «Me pega la barra, y noto un ras en mi espalda de abajo hacia arriba. Todas las vértebras. Y luego me pego en las costillas, que por eso también me duelen», ha proseguido describiendo.

Uno de los mayores miedos que confiesa Bosco que tuvo en ese momento fue que se quedara sin movilidad: «Ciao piernas, menudo leñazo«, pensó. Por ello cuando le rescataron del agua lo primero que hizo fue mover el tren inferior: «Empecé a mover los deditos de los pies y yo: ‘Oh…vale, vale'».

Justo después, reconoce que el equipo médico de ‘Supervivientes’ le trató de mitigar el dolor antes de dirigirse a la plataforma donde estaban Laura Madrueño y Dogan: «Me pinchan de todo y por todos lados. También pastillas, agua… de todo con colores. Veía negro, pero quería hablar». «Dije que estaba bien, pero estaba súper drogado. De repente empiezo a ver puntos negros y se me taparon los oídos. Casi me desmayo, pero me cogí a Logan», concluye.