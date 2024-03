Aurah vierte esta fuerte acusación contra Arkano en ‘Supervivientes’ que desmonta su imagen

El paso de Aurah Ruiz por ‘Supervivientes 2024‘ está siendo de todo menos tranquilo. La concursante, que comenzó enzarzándose con Rocío Madrid, ha terminado discutiendo con todos sus compañeros. De hecho, las peleas se han sucedido durante la versión dominical del reality siendo Arkano uno de los concursantes que no se ha callado frente a la actitud de la canaria.

El debate ha comenzado durante la emisión del oráculo de los dioses. A través de esta dinámica se ha podido ver un en encontronazo entre Aurah y el rapero después de que la joven se quedase sin probar el coco que los náufragos se repartieron. «Será cínico Arkano, ¡qué cínico! Ojalá la gente te conozca de verdad porque agüita», le ha arreado. Lejos de quedarse ahí, Aurah le ha denominado «personaje de Instagram» de forma despectiva. Por su parte, Arkano ha optado por la sorna al apuntar: «Un día más en el show de Aurah».

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar. Una vez solucionado el conflicto del cocó, Gorka le ha afeado a Aurah su egoísmo al no compartir el cuenco con compañeros como Arkano, que ha comido en todo momento en bambú y no ha podido comer en un cuenco como su compañera. «No sé si es sonrisa de desesperación. Me gustaría que me expresarás cómo estás, no sé si con una rima que se te da mejor», ha apelado Sandra Barneda.

Por su parte, el rapero se ha negado asegurando: «No, no, no. Por favor, no me hagas rimar ahora en un momento tan tenso. La risa es un poco de desesperación, de estar en medio del conflicto y parece que tenemos que estar en una guerra continúa cuando esto ya es suficientemente duro de por sí. A mí me dolió mucho cuando Aurah me dijo que ojalá me conociese la gente de verdad».

Ante ello, Aurah ha desvelado el contenido de una conversación en la que supuestamente Arkano le desvelaba que en redes sociales se mostraba de una manera diferente a la real. Es decir, ha señalado una doble cara en el rapero. Una acusación que el concursante se ha encargado de negar: «Pero, ¿qué dices? ¿Cuándo hemos hablado eso? ¿Cómo voy a decir yo eso?». «Tú y yo en una conversación sin cámaras», ha comentado la canaria. «¿Pero no decías que nos graban 24 horas al día y que todo sale delante de cámaras? Estás contradiciéndote con lo que acabas de decir», le ha soltado Arkano. Acto seguido, Aurah ha matizado: «Fue en un cambio de cámara».

Aurah, acorralada tras la crítica de Arkano

«Tú lo que me estás diciendo es que me meta en conflictos cuando a mí no me gusta meterme en los conflictos», se ha excusado Arkano. Un argumento que no ha pasado inadvertido para Aurah, quien le ha afeado estar «escondido» y no dar la cara. «No estoy escondido. Dices que no quiero hablar y ese vídeo es precisamente porque yo quería hablar y tú no y me dijiste vete, que no quiero hablar contigo. Segunda vez que te contradices. Sigue hablando a ver si te contradices más», ha vuelto a insistir Arkano. Frente a ello. viéndose acorralada, Aurah ha asegurado: «¿Tú ves como estoy yo? Todo el mundo contra mí». «Yo no estoy en contra de nadie, pero si quieres hablar, hablamos», le ha desafiado Arkano visiblemente alterado.