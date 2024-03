Arkano confiesa su gran temor ante el estreno de ‘Supervivientes 2024’: «Me preocupa»

«Es el último vídeo que grabo antes de ir a ‘Supervivientes’. Estoy muy nervioso, acabo de romper una percha», ha reconocido Arkano en un vídeo publicado en sus redes sociales, antes de agradecer a todos sus seguidores el cariño y el apoyo mostrado desde que se conociera su fichaje.

Además de dejar «constancia de mi nerviosismo», Arkano también ha querido hacer unas «predicciones para ver si se cumplen, o no, y luego compararlo con lo que pase en la realidad». Para empezar, el rapero confiesa que lo que «más miedo» le da es «el salto del helicóptero. Creo que voy a tardar en hacerlo y voy a pedir que me bajen el helicóptero lo máximo posible. Pero voy a acabar saltando, evidentemente».

Después, se aventura a predecir cómo «me voy a llevar con los compañeros. Eso es algo que me preocupa, porque hay perfile de todo tipo. A la única que conozco en persona es a Rocío Madrid y porque coincidimos en ‘Pasapalabra’. Ella es mi mayor esperanza, además me trasmite muy buen rollo».

Arkano confiesa lo que peor va a llevar en ‘Supervivientes’

«Si tuviera que decir otros perfiles con los que creo que me voy a llevar bien es con Rubén Torres y Blanca Manchón. Me dan buen rollo, pero luego nunca se sabe…», asegura. Arkano reconoce que no sabe «cómo voy a reaccionar con el hambre, no sé cómo voy a reaccionar no tomando café. Yo creo que no voy a entrar en muchos conflictos, esa es otra predicción. No soy un tío conflictivo», deja claro.

Respecto a la pesca, el artista admite que «no he pescado en mi vida, creo que se me va a dar muy mal al principio, creo que la primera vez que pesque me voy a asustar yo del pez. No lo digo de broma. Creo que me va a costar un montón». Lo que sí está practicando es la apnea, una de las pruebas tradicionales de ‘Supervivientes’: «Estoy practicando un montón con vídeos de YouTube. Tengo fe en mí mismo. Me veo ganando pruebas de apnea, ahí dejo esta predicción».

«Después de este vídeo ya no voy a publicar más, dejo las redes sociales en manos de mi mejor amigo y mánager Álex. Él va a ir subiendo cositas», ha explicado Arkano, aunque ha «dejado algunas publicaciones programadas». «Gracias por el apoyo, vamos a disfrutar. Esta es una aventura que se vive una vez en la vida y estoy muy nervioso», sentencia.