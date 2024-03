En ‘TardeAR’ señalan un montaje de Carmen Borrego en ‘Supervivientes’ y levanta ampollas

‘TardeAR’ ha invitado este viernes a Gustavo Guillermo, el exchofer de María Teresa Campos, para comentar el estreno de Carmen Borrego en ‘Supervivientes‘ y su esperado salto desde el helicóptero. Sin embargo, su intervención va a levantar ampollas, pues la ha dejado de «teatrera».

Miguel Ángel Nicolás le ha preguntado sobre cómo la vio en el momento previo al salto y si cree que hubo teatrillo en ese exacerbado drama que pudimos ver durante la gala inaugural antes de subirse al helicóptero y cuando iba a bordo. «Creo que hacía un poquito de televisión. Si alguien entiende de televisión, es Carmen Borrego», ha soltado en primer lugar Gustavo.

«¿Entonces no te crees que Carmen estuviera pasando un mal rato?», ha reaccionado estupefacto Frank Blanco, consciente de que sus palabras iban a traer cola en el clan Campos. «Carmen sabe muchísimo de televisión. Es una grandísima directora, una gran colaboradora pero también sabe hacer mucha tele. Y creo que estuvo haciendo espectáculo», ha insistido el invitado de ‘TardeAR’.

«¿O sea que es actriz?», ha planteado Leticia Requeijo, colaboradora del programa de Ana Rosa y azote de Carmen Borrego. Para ella no es su concursante favorita y no ha parado de cuestionar su participación. De hecho, la periodista también ha dado pábulo a esa teoría de que adoptó una actitud «teatrera» para acaparar más foco durante el estreno de ‘Supervivientes 2024’.

«A mi sinceramente me gustó y me reí mucho con ella, pero creo que hizo teatro», ha sentenciado Gustavo Guillermo, que, además, ha aprovechado su colaboración en ‘TardeAR’ para admitir sentirse muy dolido por el desprecio que sufrió de Carmen Borrego durante su salto, pues se olvidó de él al dedicarlo. «Me ha dolido», ha clamado al tiempo que también ha reconocido que «ahora no tenemos una relación fluida».