El toque de atención de Sandra Barneda al equipo de ‘Así es la vida’ por su inclemencia

‘Así es la vida‘ adelantó hace unas semanas que Julián Contreras Jr. se había trasladado a vivir a Cuenca. Algo que el hijo de Carmina Ordóñez había desmentido. Sin embargo, ahora él lo ha confirmado a través de sus redes sociales. Algo que ha servido para que el espacio de Sandra Barneda y César Muñoz cuestione a Julián por sus movimientos.

Y es que casi todos los colaboradores se mostraban muy críticos con la actitud de Julián Contreras. «No todo el mundo está dispuesto a alquilar un piso a Julián Contreras teniendo en cuenta todo lo que le ocurrió con la anterior casera», soltaba Gema Fernández de primeras. «Es una persona que tiene que superar de una vez esos traumas que tiene que le impiden trabajar y ser una persona normal», añadía Antonio Montero.

«A mí me da mucha pena ver a este chico en estas circunstancias porque si su madre estuviera viva no estaría así. Y normal que diga que para que se va a poner a repartir pizzas si se sienta en un ‘De Viernes’ y gana lo de dos años repartiendo pizzas», destacaba por su parte Makoke. «Pero si quiere vivir de la televisión que lo asuma y no nos critique», le replica Gema antes de que Sandra Barneda les diera un toque a todos.

Y es que a Sandra Barneda le llamaba la atención lo poco clementes que estaban siendo los colaboradores con la situación de Julián Contreras. «Os voy a decir una cosa, hoy a pesar de que es lunes, os veo muy poco clementes», les recriminaba la presentadora a sus compañeros de ‘Así es la vida’. «Tu porque no estuviste el viernes y no sabes como estaban», soltaba entonces César Muñoz.

«Es que estáis a machete, que si tal, que si cual«, insistía Sandra Barneda. «Nada, nada, creo que la única que ha dicho que le daba un poco de pena ha sido Makoke», aseveraba Sandra. «Y de Camila también, es que soy la más buena», le contestaba entonces la colaboradora.

Por su parte, Gema Fernández se justificaba ante el ataque de Sandra Barneda asegurando que «vamos a machete porque tiene que haber mucha gente en casa con hijos en paro, que quieren trabajar y no pueden, y ver a Julián ahí decir es que no puedo trabajar…». «Vamos a ser un poco empáticos con la situación de Julián», le replicaba entonces Almudena del Pozo.

«¿Empáticos por qué?», cuestionaba Gea. «Hay que saber de donde viene Julián y sus problemas», defendía Almudena. «Pues como tantísima gente con problemas y trabajan o lo intentan», terminaba diciendo Gema. «Que haga como dicen en mi tierra y se remangue», concluía.