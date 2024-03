El feo gesto del programa de Emma García con Belén Esteban por el modo en el que la aluden

Este sábado 2 de marzo, ‘Fiesta’ se ha hecho eco del último fenómeno viral que tiene que ver con una de sus colaboradoras, Makoke, y que está vinculado directamente con Belén Esteban. Habría que remontarse al año 2018 para conocer el origen de todo. Fue en ese año cuando la exmujer de Kiko Matamoros concursó en ‘GH VIP’.

Y, desde ‘Sálvame’, Belén Esteban hizo campaña para que fuera expulsada por la audiencia. Siempre que la colaboradora tenía ocasión, exclamaba: «¡Makoke a la calle!». Finalmente la de Paracuellos consiguió su objetivo y Makoke se convirtió en la octava eliminada de ‘GH VIP’. Aunque ya han pasado seis años de aquello, esa mítica frase ha vuelto a estar de plena actualidad.

Por las redes sociales no deja de circular un vídeo que recopila todas las veces que Belén Esteban clamó eso de «Makoke a la calle». Apenas cuatro palabras que se han viralizado hasta tal punto que la propia Makoke ha publicado un vídeo asegurando que ella no se va a la calle. Este fenómeno viral ha llegado hasta el plató de ‘Fiesta’, programa donde colabora la madre de Anita Matamoros.

Si bien ella no ha acudido en la tarde de este sábado al programa, en un momento dado ha sido nombrada por Amor Romeira. Instante en el que Alejandra Rubio ha aprovechado para decir: «Makoke a la calle». Sin embargo no todos se han hecho eco de este fenómeno. Tal es el caso de Emma García, que no entendía el porqué la joven había pronunciado esa frase. La hija de Terelu Campos le ha explicado a la presentadora lo ocurrido: «Es trending topic casi todos los días».

makoke a la calle pic.twitter.com/RLO4ukSrpb — dani (@edimical) February 23, 2024

El desprecio de ‘Fiesta’ a Belén Esteban

Pese a esta aclaración, la conductora de ‘Fiesta’ seguía sin entender de dónde surgió esa sonada frase. Por tal motivo, Amor Romeira le ha explicado lo del vídeo viral que se ha difundido en las redes sociales. Pero, en ningún momento, ha mencionado el nombre de Belén Esteban, la responsable de esa frase que ahora ha vuelto a estar de actualidad.

De esta forma, la colaboradora ha evidenciado la mala relación que todavía tiene la cadena con los rostros del desaparecido ‘Sálvame’. «Cuando Makoke estuvo nominada durante un tiempo en un reality, había una persona que hacía vídeos de ‘Makoke a la calle’. Entonces ahora se ha hecho trending topic», ha explicado Romeira a Emma García, que ya sí lo ha entendido.

Esta no es la primera vez que desde ‘Fiesta’ y otros programas de Telecinco desprecian a ‘Sálvame’. Cuando desde alguno de estos espacios muestran algún vídeo del exinto programa, nunca lo mencionan. Lo mismo ocurre con muchos de los colaboradores del mismo, y Belén Esteban es el último ejemplo.