El equipo de ‘First Dates’ se ve envuelto en una situación inusitada por cómo acabó una cita

Este lunes 25 de marzo, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’, en la que nuevas parejas de solteros acuden al programa con el objetivo de encontrar al amor de sus vidas. Tal es el caso de Fernando y Anghie.

Él es un madrileño de 24 años que ha tenido una infancia complicada debido a la enfermedad de su padre. Estaba estudiando marketing y, a la vez, trabajaba como promotor para poder pagar la hipoteca de sus padres. «Mi padre falleció y tengo que pagarla», reconoció. En el amor, no ha tenido demasiada suerte. «Creo que ha influido la difícil vida que he tenido. No me ha permitido centrarme en estas cosas», lamentaba.

El equipo de ‘First Dates’ le asignó a Anghie, una joven colombiana de 23 años, que se definía como una persona «transparente, espontánea y sincera». «Me gusta ir al gimnasio y normalmente lo hago de lunes a viernes», desvelaba. La primera impresión no ha sido demasiado positiva. Aun así, ambos han intentado mantener una conversación fluida durante toda la velada, hasta llegar a un tema que generaría la gran trifulca entre ellos.

Hacia el final de la cena, Fernando le preguntó a su cita: «¿Qué opinas del feminismo?». A lo que ella ha contestado: «Pues creo que es importante que nos traten por igual a hombres y mujeres». Sin embargo el soltero no se ha quedado conforme con esta respuesta y ha dado su opinión al respecto: «A mí lo que me fastidia del feminismo es que muchas mujeres van del rollo de la igualdad, pero solo en lo que les beneficia a ellas. Si quieres igualdad en todo, pues, por ejemplo, a la hora de pagar la cuenta, deberían pagar la mitad».

En ese momento, la colombiana le proponía ir a medias. Finalmente, consensuaban que pagaría ella y que él lo haría «en la próxima». Pero, al llegar el momento de pagar, ya en la barra del restaurante de ‘First Dates’, los dos han reconocido que no llevaban dinero encima. «Cuando sales a cenar por ahí con alguna chica, ¿vas sin plata?», le espetaba Anghie, visiblemente enfadada. Pero él le devolvía la misma pregunta: «¿Y tú? Cuando sales a cenar con algún chico, ¿también vas sin plata?».

Ambos comenzaban una fuerte trifulca sobre quien de los dos pagaría la cuenta. El programa incluso ha tenido que recuperar las imágenes en las que la joven aseguraba que invitaría ella, ya que no paraba de negarlo: «Yo jamás dije eso». Sin dar crédito a lo que estaba sucediendo, Marisa y Cristina, las gemelas de ‘First Dates’, les recordaban: «Chicos, os tenemos que cobrar».

Finalmente, Anghie parecía que sí que llevaba dinero encima. Sin embargo, tal era su mosqueo que decidía pagar solo su parte de la cuenta. Algo que enfadaba sobremanera a Fernando: «No sé si me estás vacilando todo el rato. Primero que no tienes, luego que pagas tú… Me han dado una cita que me empieza a vacilar, quiero otra cita». Como era de esperar, en la decisión final no hubo dudas. Los dos declinaron tener una segunda cita.