David Bustamante no nombra a Paula Echevarría pero su dardo en ‘El Hormiguero’ va por ella

David Bustamante fue el encargado de cerrar la semana de entrevistas este jueves en ‘El Hormiguero’. El cantante se reencontró con Pablo Motos para hablar sobre su próxima gira de conciertos, pero acabó pronunciándose sobre Paula Echevarría. Cuando el presentador le preguntó por la letra de su último single, el nuevo concursante de ‘Tu cara me suena’ no pudo evitar lanzar una pulla que muchos interpretaron que iba dirigida a su expareja.

Bustamante comenzó su paso por ‘El Hormiguero’ con una entrada eufórica, recorriendo las gradas del público de arriba a abajo. Y es que, como le explicó a Motos, está sometiéndose a muchos entrenamientos para rendir bien en su próxima gira. Pero el presentador no pudo evitar preguntarle por la letra de la canción que había sonado en su entrada a todo volumen. «Tu primer single habla de las relaciones que son como una cárcel», sugirió el valenciano.

David Bustamante sobre la letra de su nuevo single: «Poco me parece»

Entonces, sin decir nombres, el cantante no dudó en pronunciarse sobre lo que significaba el tema para él. «Sí, que son tóxicas, de la gente que te quiere cambiar. Lo que antes le hacía gracia le empieza a molestar. Que tus amigos le empiezan a incomodar, ¿quién no ha vivido eso?», señaló David Bustamante, que claramente se estaba refiriendo a una experiencia personal.

Pablo Motos y David Bustamante

La duda de si trataba sobre Paula Echevarría estaba flotando en plató, y el artista insistió en que lo que describe en esta canción es muy real. «Al final la gente las siente como suyas, cuando hay verdad y las canciones hablan de la vida real, a la gente les llega», señaló Bustamante, que mantuvo la duda según seguía hablando de su nuevo tema, pero pronto le añadió un toque cómico para evitar asperezas.

«Antes le hacía gracia que no bajaras la tapa», bromeó el intérprete. «El amor y la pasión van cambiando, fluctuando, cosas que antes no te molestaban llegan a ser muy molestas e insalvables. Lo que intento es no hacer una canción de amor o desamor, sino con ironía y picardía para que vengan las cosas buenas», aseguró David Bustamante, que no parecía convencer demasiado al presentador.

«Te compro lo que quieras, menos que hay humor e ironía», espetó Pablo Motos sobre la letra del nuevo tema de Bustamante, que recitó a continuación. «O sea, estás diciendo que ‘el día que te vayas voy a montar una fiesta de cuatro fines de semana para invitar a toda la gente que no te gustaba», señaló sorprendido el presentador. Entonces, sin saber muy bien por dónde salir, el cantante simplemente respondió: «Poco me parece».