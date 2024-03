Daniela Requena saca los colores a Ana Rosa en plena conexión en ‘TardeAR’: «No todo vale»

‘TardeAR‘ lleva dos días seguidos debatiendo sobre la ley trans con dos cuestionados testimonios de dos militares que dicen ser mujeres pese a que sus nombres y sus aspectos siguen siendo masculinos. Algo que ha llevado a que muchos hayan condenado al programa de Ana Rosa como es el caso de Carla Antonelli. Y este miércoles, Daniela Requena no dudaba en cuestionar a la presentadora y su programa en plena conexión en directo.

Así, tras llevar a Francisco Javier este artes, un día después, Ana Rosa contaba en el plató con Doña Roberto, otra soldado trans que ha saltado a la palestra después de que algunos programas como ‘TardeAR’ o ‘Y ahora Sonsoles’ estén cuestionando si la ley trans tiene algunos agujeros que periten casos fraudulentos.

Tras escuchar a Doña Roberto hablar de su caso y definirse como intersexual, ‘TardeAR’ conectaba con Daniela Requena, una periodista transexual a la que pudios ver como concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y que ha sido redactora y colaboradora de ‘Viernes Deluxe’ y ‘Espejo Público’. Daniela no dudaba en enfrentarse con la soldado invitada del espacio de Ana Rosa.

Daniela Requena se mostraba indignada por lo que había escuchado de Doña Roberto dejando claro que lo que hacía era reírse de las personas trans como ella. Para ello no dudaba en contar como ella lo pasó al en su infancia por sentir que su cuerpo no era lo que ella quería. «Me trato a mí misma en femenino, algo que Doña Roberto veo que no hace», aseveraba ella.

«Esto me parece vergonzoso cuanto menos por parte de la persona que está en plató. Es mi punto de vista, pero creo que Doña Roberto no se siente mujer, está haciendo un uso fraudulento de la ley», destacaba Daniela Requena contra la invitada de ‘TardeAR’.

«Probablemente sea porque su ideología vaya en contra del Gobierno o del partido político», se atrevía a decir la tiktoker y periodista. «No todo vale por intentar boicotear al partido o al gobierno», recalcaba Daniela ante el testimonio de Doña Roberto.

Daniela Requena, crítica con el enfoque de ‘TardeAR’ sobre la ley trans

Pero además, Daniela Requena no ha dudado en defender la ley trans en ‘TardeAR’. «La ley se crea para defender los derechos del colectivo trans, donde hay un alto indicio de la discriminación», aseveraba dejando claro que la ley es garantista. «Todo lo que se salga de la ley debe ser investigado o juzgado«, señalaba.

Era entonces cuando Ana Rosa Quintana le recordaba a Daniela Requena que lo que había hecho Doña Roberto «estaba dentro de la ley». «Estoy de acuerdo con que es una ley que se tiene que mejorar, pero es una ley que está ayudando a muchísimas personas, algo que no se dice», insistía la periodista en ‘TardeAR’. En lugar de hablar de esos casos de posible fraude de ley, hablemos de lo que está ayudando al colectivo trans, que es muchísimo», reivindicaba.

Lejos de quedarse ahí, Daniela Requena se atrevía a cuestionar lo que está haciendo ‘TardeAR’ en los últimos días. «Dejemos de visibilizar los agujeros que tiene la ley, y visibilicemos lo necesaria que era y es, que está ayudando a muchísimas personas», advertía la tiktoker pidiendo a los programas de televisión que dejen de llevar a personas como Doña Roberto que flaco favor le hacen al colectivo trans.

Tras escucharla, Ana Rosa Quintana dejaba claro que ella apoya desde hace muchos años al colectivo trans y aprovechaba para criticar de nuevo la ley. «Con una de mis mejores amigas siempre he luchado por la visibilidad trans. Pero si van unas señoras que hacen la ley de ‘Solo sí es sí’ y luego hacen otra ley… A lo mejor no estaban capacitadas para hacerla», sentenciaba la presentadora.