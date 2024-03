Joaquín Prat no se muerde la lengua contra un invitado de su programa: «Por los cojones»

Francisco Javier, la militar transgénero que consiguió que le declaren mujer pese a no cambiarse su nombre ni su aspecto físico masculino gracias a la ley trans vuelve a pasearse por todos los platós. Tras visitar ‘TardeAR’ este martes y que Ana Rosa recibiera un sinfín de críticas, incluida la de Carla Antonelli, este miércoles la soldado se sentaba en ‘Vamos a ver‘ con Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Un nuevo tour por los platós debido a la noticia de que hasta 37 funcionarios y militares se hayan cambiado de género en el último año. Algo que ha hecho que se vuelva a poner en cuestión a la ley trans y las supuestas irregularidades y posibles fraudes. Y es que estas personas podrían no estar cambiando por cómo se sienten, sino para tener mayores oportunidades en las pruebas para funcionario.

«Hola Francisco, ¿Tú eres hombre o eres mujer?«, empezaba saludándole Joaquín Prat. «Yo soy mujer», respondía Francisco Javier. «¿Porque lo pone en tu DNI?», repreguntaba el presentador. «Bueno porque yo me siento mujer. Y al sentirme mujer la ley me ha permitido realizar ese cambio, pero que conste que yo intenté hacerlo antes», aseveraba la soldado.

«Pero a mí mi aspecto físico no me molesta. Yo me levanto y me siento bien. Si hay otras personas que no se sienten a gusto con su cuerpo la ley permite que se lo cambien», insistía. «¿Estás diagnosticada con disforia de género?», preguntaba entonces Joaquín Prat incidiendo en el género femenino a lo que Francisco Javier respondía que «no» porque nunca le ha hecho falta.

«¿Te has sentido mujer pero estás cómodo o cómoda, perdona pero me cuesta. Estás cómoda con tu cuerpo de hombre y con tus genitales?», quería saber Joaquín. «Bueno hay transexuales, que serían transgénero, famosas y no se han cambiado sus genitales. Hace 30 años el trans era inviable e impensable y esta ley con 43 años creo que tengo la suficiente madurez como para decidir. A mí mi nombre no me molesta, sería más absurdo que me llamara Josefina», insistía la soldado.

«Pero llamándote Francisco, siendo un tiarrón como eres y no estando diagnosticada de disforia de género, decirte bienvenida permíteme es que me choca bastante», le soltaba Joaquín. «Yo puedo pensar que tú lo que quieres es poner encima de la mesa las fallas o las aguas que hace la Ley Trans, por ejemplo. Puedo pensar que te quieres beneficiar de la discriminación positiva dentro de las fuerzas armadas. Puedo pensar un montón de cosas. Todas menos que eres una mujer«, recalcaba el presentador sin cortarse.

Joaquín Prat se encara con Francisco Javier: «Por los cojones»

Después, Joaquín Prat quería indagar más después de que Francisco Javier contara que él sigue con su isa vida y que solo le ha cambiado en el ejército. Así, el presentador le preguntaba en que vestuario se cambia de ropa. «Si yo voy al gimnasio, ¿Vas a estar conmigo en el vestuario de hombres o vas a coincidir con mi pareja en el de mujeres?», le cuestionaba. «Coincidiría con tu mujer», le respondía Francisco. «Por los cojones, ya te lo digo yo«, aseveraba Joaquín sin pudor.

Tampoco Patricia Pardo podía contenerse al enfrentar su discurso con el de Francisco Javier. «Estarás conmigo con que esto no es una casualidad porque no puede serlo. Sin embargo, yo creyéndote a ti como transgénero, me cuesta entender que tú no quieras que haya un filtro para que esto no se haga. Si tú te sientes mujer y luchas por tus derechos no puedes decir ‘no pasa nada señores, aquí que todo el mundo se sienta mujer cuando le venga bien'», sentenciaba.

Tras seguir escuchando el testimonio de Francisco Javier, Joaquín Prat indagaba en su caso. «¿Tu hija tiene dos madres?», preguntaba. «Si, hay muchos niños que tienen dos madres y no pasa nada, ¿no?», respondía la soldado a la defensiva. «¿Y tu hija te llama papá o mamá?», insistía Joaquín. «Me llama como ella quiera», repetía una y otra vez. «O sea que te llama papá», soltaba Joaquín. «¿Y tu madre que te dice hijo o hija?», repreguntaba Prat. «Como le salga», respondía.

«Ves Francisco…», aseveraba Joaquín Prat sin entender nada. «Es que se tiene que acostumbrar todo el mundo», justificaba Francisco Javier. «Pues yo hay cosas que mira no», sentenciaba Joaquín. Y es que Joaquín Prat no dudaba en decir que él no podía quitarse de la cabeza a la gente que «verdaderamente nace sintiéndose mujer y viven atrapados en un cuerpo de hombre o a la inversa».