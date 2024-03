Bárbara Rey reacciona así después de que Borrego llamara «psicópata» a Ángel Cristo en ‘SV’

La ‘guerra’ entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr., comenzó después de que éste acudiera al plató de ‘¡De viernes!’ ha contar el infierno vivido de niño junto a su madre. Pero, según publica la revista ‘Lecturas’, el conflicto entre madre e hijo vendría de atrás.

Todo ocurrió cuando el actual concursante de ‘Supervivientes 2024′ se encontraba en Marbella, en casa de Bárbara Rey, cuando le comunicaron que debía hacer frente a una deuda de 100.000 euros relacionados con un trabajo que le había recomendado su progenitora. Esto hace que cobre sentido las declaraciones de Ángel Cristo en ‘¡De viernes!’.

En el programa nocturno de Telecinco, el hermano de Sofía Cristo contó que «muchas veces yo firmaba cosas, porque al final acabas haciendo lo que te pide tu madre. Ella nunca tiene la culpa de nada, la culpa es de los demás. No te va a pedir perdón por meterte en un lío legal o porque te puede meter en la cárcel». Pero el verdadero motivo del enfado entre madre e hijo fue al conocerse la deuda.

El motivo del enfrentamiento entre Bárbara Rey y Ángel Cristo

Según explicaban en ‘TardeAR‘, «él recibe una notificación en la que se le reclama un crédito de más de 100.000 euros por una sociedad en la que él ejercía de administrador único. Esa empresa fue algo que le sugirió la propia Bárbara que hiciera para ganarse un poco de dinero. Es decir, a cambio de unos 700 euros al mes, él ponía la firma en una sociedad que a su vez pide un crédito con cargo a esa sociedad de la que es responsable Ángel». Un dinero a simple vista fácil de ganar pero que no dio el resultado que se esperaba.

Tras varios meses de impago por parte de a sociedad, el hijo de Bárbara Rey se convirtió en el responsable de la deuda. Ya que fue él el responsable de firmar los documentos del crédito. Por tal motivo se le estaba reclamando el pago de los 100.000 euros. «Este dice a su madre ‘pero mamá, este trabajo que me has conseguido tú ¿tiene algo envenenado o fraudulento?’. Y en ese momento es cuando él se va de casa», asegura la revista ‘Lecturas’.

La vedette sale en defensa de su hijo frente a Carmen Borrego

Por otro lado, en las últimas horas, la vedette ha dado un importante paso para reconciliarse con su hijo. Además de la famosa carta que ella misma le envió a Honduras y que él se negó a escuchar, este miércoles la murciana ha salido en defensa de Ángel Cristo después de que Carmen Borrego le llamara «psicópata» en Honduras.

«Eso no me gusta. Y aunque me voy a mantener al margen de todo, le deseo lo mejor en el concurso como siempre he dicho y no tengo nada más que decir”, ha sentenciado Barbara Rey. De esta forma deja claro que, pese a todos los conflictos que tiene con su hijo, una madre siempre es una madre y no quiere ver a su hijo sufrir.