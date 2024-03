Bárbara Rey abandona su silencio con Ángel Cristo y señala a la organización de ‘Supervivientes’

Hasta el momento Bárbara Rey había intentado mantener la calma pese a las graves acusaciones de su hijo, Ángel Cristo, contra ella en televisión. Sin embargo, la vedette ya no puede más y, después de ver cómo este la llamaba «maltratadora infantil» el pasado lunes en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, ha estallado.

Bárbara Rey se pronunciaba este miércoles en Europa Press sobre la famosa carta que Carlos Sobera intentó leer a su hijo escrita por ella, pero que él se negó categóricamente. «No te tengo nada que contar. La carta está ahí, es para él y para todas las personas que en su momento me ayudaron a través de mi contable, que fue el que lo decidió porque yo no entiendo de números, ¿está claro?», empezaba diciendo la artista murciana.

Además, la madre de Ángel y Sofía Cristo se desligó de la encerrona del programa para nutrirse de esta polémica en plena gala, señalando que la responsabilidad de hacer pública esa misiva podría haber sido cosa de la organización de ‘Supervivientes’, pero también de la representante de Ángel Cristo Jr. o su pareja y defensora en el plató, Ana.

«Yo no le pido perdón ni a mi hijo ni a nadie por nada que haya pasado fuera de ese momento y de esa situación. Me disculpo y quien ha sacado la carta son ellos. La novia, su representante, el programa o quien sea», clamaba Bárbara Rey, echando la culpa al programa por haber sacado a la luz esa carta que ella escribió a su hijo. Y dejaba claro que «yo no he sacado ninguna carta ni me interesa lo más mínimo», porque «me da exactamente igual».

Bárbara Rey desvela que su hijo conocía la carta

«Imagínate lo importante que sería el problema que tendría, ¿eh? Que me han condenado a 2.000 euros mientras que en este país están condenados a miles y millones y millones de euros a otras personas, y no les dedican un segundo. A mí me encanta que os preocupe mi vida y que os encante hablar de mí. Debe ser que soy muy importante», aseguraba.

Por otro lado, Bárbara Rey desvela que su primogénito era conocedor del contenido de esa carta: «Conocerla claro que la conocía. ¿Cómo no la va a conocer si es lo que exigió para estar de acuerdo? ¿Cómo no la va a conocer? ¡Qué tonterías, no paran de decir mentiras!».

Por último, sobre los últimos ataques de Ángel Cristo hacia ella desde ‘Supervivientes’, la vedette deja claro que «me da exactamente igual. Soy muy importante cuando me dedicáis tanto tiempo. Debo serlo, bueno, lo he sido siempre. Pero creo que ahora más. conforme cumplo más años, soy más importante para lo bueno o malo, me da exactamente igual. Lo importante es que habléis de mí», sentencia.