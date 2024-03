Bárbara Rey airea un montaje entre Ángel Cristo y su pareja tras el «show» que se vio en ‘SV’

Ángel Cristo se ha convertido, sin duda alguna, en el protagonista absoluto de ‘Supervivientes 2024’. Y eso que todavía no ha pasado una semana desde que comenzó la aventura. El hijo de Bárbara Rey ya ha protagonizado sonadas broncas con algunos de sus compañeros, y también ha sido muy criticado por su actitud con el programa.

Pero si hubo un momento destacado en la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ del pasado lunes, ese fue el monumental cabreo que se pilló con Carlos Sobera y el equipo cuando este quiso leer una carta que su madre le escribió antes de viajar a Honduras. En ella la vedette pedía perdón a sus hijos por todo el daño que su adicción al juego les pudiera haber causado. Sin embargo, Ángel Cristo no quiso escucharla, demostrando una vez más que no quiere saber nada de su progenitora. También cargó contra la organización.

La respuesta de Bárbara Rey al gran enfado de su hijo

Este martes 12 de marzo, ‘TardeAR’ se ha puesto en contacto con la propia Bárbara Rey para saber cuál es su opinión al respecto. Así introducía el tema Ana Rosa Quintana: «Esto es muy fuerte. Hemos hablado con Bárbara Rey sobre la reacción de su hijo ayer en ‘Supervivientes’. Carlos Sobera quiso leerle una carta de Bárbara a su hijo y este sacó su lado más chungo, incluso violento, hasta el punto de encararse con nuestro Carlos».

Sobre ello han debatido en el programa vespertino de Telecinco. Miguel Ángel Nicolás reconoció que «te quedabas muy pegado a la televisión con su intervención». Por su parte, Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, aseguraba que un amigo cercano al concursante le ha contado que él pensaba que iba a ser otra carta basada en un acercamiento. Por eso habría reaccionado así.

A continuación, era Leticia Requejo la que desvelaba lo que le dijo Bárbara Rey sobre lo sucedido este pasado lunes en ‘Supervivientes’. «La propia Bárbara me decía esta mañana que lo que vio por parte de su hijo y de su pareja Ana fue un auténtico show. Que toda esta negativa y este paripé desde luego no se lo cree. Fue un teatro. Y respecto a esta carta, la escribe Bárbara con su puño y letra y sus abogados se la envían por correo electrónico y que ella en esa carta dice lo que siente. No sé si es un acercamiento a la reconciliación, pero siente que se ha equivocado con su hijo», explicaba la periodista.