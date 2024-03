Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo lunes 18: una gran mentira y la marcha de María

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá su capítulo 17 el próximo lunes 18 de marzo a partir de las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés volvía a darle calabazas a a María provocando que ella siga sospechando sobre lo que le pasa a su prometido. Y como no estaba dispuesta a perderlo le pedía consejo a Gema, que no dudaba en recomendarla que diera un paso al frente en su relación y no esperara más para tener un encuentro íntimo con él. Pero cuando se disponía a hacerlo, Andrés volvía a frenarle.

Tras descubrirle unos golpes, Tasio no podía ocultarlo más y le contaba a Claudia los problemas económicos que tiene y la deuda que debe por la que le persiguen. Pero ella no sabe como ayudarle pues no tiene dinero para dejarle. Para ello, intenta pedirle un adelanto a Marta, que se lo rechazaba.

Luz conseguía un empleo para Blanca en la fábrica. Pero la doctora le pedía a su amiga del pasado que por favor no hiciera nada que la pudiera comprometer. Pero el descubrimiento de Elena sobre la marca o tatuaje que tiene en el brazo puede hacer que todo su pasado salga a la luz.

Pese a que tanto Digna como Joaquín han intentado hacer ver a Luis que debe recuperar su trabajo como perfumista en la fábrica y dejar a un lado las rencillas con Jesús, él no estaba por la labor. De hecho, él tiene otros planes y ya se ha reunido con la competencia hasta el punto de que quiere irse a Santander y no dudaba en proponerle a Luz que se fuera con él para iniciar una vida juntos. Pero la doctora por ahora no plantea irse de Toledo ahora que ha conseguido un puesto en el dispensario de la fábrica.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 17 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes 18 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 17 de ‘Sueños de libertad’

María se despertaba de una pesadilla en la que soñaba con su padre, algo que servía para que Andrés y ella hablaran de lo que pasó en Jaca y que él recordara todo lo que sucedió aquel día que subió a la montaña junto a Duque.

Tras atormentarle todo lo que sucedió y sobre todo el haber mentido a María al decirle que fue su padre quien quiso subir a la montaña, Andrés decide confesarle toda la verdad a su prometida. Y ahora no puede parar de culparse de la muerte de Duque.

Luis le cuenta a su adre que le han ofrecido un trabajo en la competencia y que se marchará a vivir en Santander. Algo que aprovecha para pedirle a Digna que le acompañe e iniciar una nueva vida mucho más digna sin tener que servir a nadie ni tener tan presente todo lo que sucedió en el pasado.

Marta le comunica a Carmen que tras valorar todas las opciones y después de haberlo pensado mucho quieren que sea ella la imagen de la campaña del nuevo perfume. Una noticia que de primeras parece no convencer del todo a la dependienta. Pero además, ella aprovecha para decirle a Marta que no está de acuerdo en como está tratando a Fina en las últimas semanas.

Tras enterarse de los planes de Luis, Jesús no está dispuesto a que su primo Luis pueda hacerles daño desde la competencia y por eso no duda en volver a tirar de Joaquín pidiéndole que consiga que su hermano no se vaya a la fábrica de Santander. Y aunque Joaquín no quiere, Jesús no duda en amenazarle con despedirle a él si no lo hace.

Claudia sigue intentando ayudar a Tasio y para ello no ha dudado en engañar a su madre al pedirle dinero para un curso de mecanografía, aunque en realidad es para dárselo a su novio y que pueda pagar sus deudas. Mientras Tasio plantea organizar una timba en la cantina para lograr ganar al nuevo trabajador de la fábrica y así conseguir aún más dinero.

Elena aprovecha una consulta con la doctora y con Begoña para malmeter después entre Jesús y su esposa. Paralelamente, Elena sigue intentando descubrir que esconde Blanca y por ello no ha dudado en investigar lo que oculta y quién es en realidad descubriendo que la nueva limpiadora acaba de salir de la cárcel.

La salud de Isidro sigue empeorando y Luz le pide que vaya al médico en Madrid para tratarse su enfermedad porque si no su vida puede correr peligro. Pero él angustiado por lo que le pasa no quiere sentirse una carga para su hija y pide ocultarle todo por ahora a Fina.

Luz le pide a Luis ser pareja de forma oficial aunque vivan a distancia mientras ella sigue en Toledo y el se marcha a Santander. Y es que ella no quiere perder su puesto en el dispensario.

Por último, María le dice a Andrés que ella le perdona por lo que sucedió con su padre pero aprovecha para dejarle claro que le nota distante y diferente con ella y le muestra el retrato que ha encontrado entre sus cosas. Tras ello, ella le anuncia su decisión de marcharse a Jaca.