Avance ‘Sueños de libertad’ capítulo 9 con el paradero de Julia y una detención, este miércoles

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 donde sigue consolidándose como la oferta líder llevando a que ‘Amar es para siempre’ anote sus mejores cifras con su recta final.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este miércoles 6 de marzo, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 8 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús, acorralado por el secuestro de Julia, le pedía a su mujer Begoña que se mantuviera en silencio y no le contara a nadie lo que había sucedido. Pero al final desesperado por la situación, se ve obligado a contárselo a Damián y también a Andrés.

Y pese a que Jesús les pedía a todos que le dejaran actuar a él, Andrés no se lo pensaba al salir a buscar a su sobrina con la ayuda de Begoña. Algo que hace que los cuñados vuelvan a acercarse y a afianzar poco a poco su relación de amistad.

Fina se reencontraba con Petra después de besarla y que su compañera estallara contra ella. Ahora Petra no duda en amenazarla con contarlo todo si no dimite de su puesto como dependienta para quedarse ella con esa plaza. Pese a que había asegurado que se iba a olvidar de Tasio y a alejarse de él, Claudia no puede evitar seguir pensando en el ex novio de su compañera.

Luis no duda en intentar ayudar a Luz para sacar adelante su plan de vacunación después de que la doctora empiece a temer con su puesto al haber sido un absoluto fracaso su propuesta. Por último, Damián sufría un nuevo desmayo ante sus nervios por el secuestro de Julia.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 9 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles 6 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 9 de ‘Sueños de libertad’

Andrés y Begoña en ‘Sueños de libertad’.

Damián vuelve a dar un susto con su salud tras enterarse de que su nieta Julia está secuestrada. Pese a que él quiere ayudar a dar con el paradero de la pequeña, Luz le pide que guarde reposo y deje al resto actuar.

Jesús se muestra enfadado con Begoña tras enterarse de que ella y Andrés han estado intentando dar con el paradero de Julia. Y es que aunque su hermano se ha comprometido con liberar a su sobrina sana y salva, Jesús tiene otros planes.

Paralelamente, Luz consigue vacunar a todas las mujeres de la fábrica después de que Marta acceda a hacerlo. Y por suerte para la doctora, también consigue que todos los hombres se vacunen después de que con ayuda de Luis, Tasio convenza a todos para que lo hagan.

Tras descubrir lo del secuestro de Julia, Joaquín trata de que Gema no se entere de lo que está pasando y no siga enfrentándose a su primo Jesús o todo podría irse al traste.

Fina está muy preocupada por su desencuentro con Petra y de sus amenazas de sacar a la luz que es lesbiana si no dimite de su puesto como dependienta. La joven trata de abrirse con su padre pero no se ve capaz de contarle su situación por miedo a su reacción y teme por su futuro en la tienda.

Claudia sigue con dudas respecto a Tasio, pero la sorpresa que tiene el joven para ella hace que se olvide de la culpa que siente por haberle ocultado su relación a Carmen.

Finalmente, cuando Jesús llega a Lázaro con ayuda de su primo Joaquín, aparece la policía justo cuando Jesús encañona al secuestrador de su hija. Pero la policía consigue parar el disparo y termina deteniendo a Lázaro. Paralelamente, Andrés y Begoña dan con el cobertizo en el que el hombre tenía secuestrada a la pequeña Julia, a la que se encuentran completamente drogada después de que le hubiera dado cloroformo.