Alessandro Lequio sentencia así a Laura Matamoros por su polémica en ‘Supervivientes’

Alessandro Lequio ha criticado contundentemente el polémico salto desde el helicóptero que protagonizó este domingo Laura Matamoros en ‘Supervivientes’. La influencer vuelve a Honduras tras su paso por la edición de 2017 con una segunda oportunidad y, cuando fue a dedicar el lanzamiento al mar, hizo algo que no deja de comentarse en las últimas horas.

«Se lo voy a dedicar obviamente a mis hijos y también se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto… Makoke, a la calle». Una intervención que causó un inmenso furor en plató y en redes sociales y que dejó muy dolida a la aludida.

Pues bien, este momento tan sonado en ‘Supervivientes‘ se ha rescatado este lunes en ‘Vamos a ver’, programa en el que colabora. Y sus compañeros lo han reprobado. «Laura es una persona que me encanta porque es de esas personas que te crees lo que te está diciendo. Ella está en un momento profesional para hablar en positivo. En cambio, saltó con ese grito que estaba totalmente fuera de lugar», ha sentenciado tajante Alessandro Lequio.

«A mi me parece que lo ha hecho con muy mala baba y no me parece oportuno que esté desde un helicóptero y que no se acuerde de su madre y se acuerde de Makoke. Me parece una salida de tono», ha soltado por su parte Marta López. «Yo las veo todos los días en maquillaje, que se hablan, que se dan besos y tienen una relación y ahora, de repente, hace esto y no lo entiendo», ha añadido.

«Yo le afeo a Laura ese comentario que no iba con más intención que la de hacer daño», ha apuntado Sandra Aladro en la misma línea que Alessandro Lequio y Marta. «Nadie se lo esperaba», ha opinado Antonio Rossi. «Tiene que haber mucho mar de fondo para que se acuerde de Makoke», ha reflexionado Joaquín Prat.