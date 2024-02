Vicky Martín Berrocal clama por la indigesta encerrona de ‘TardeAR’ en directo: «¿Qué es esto?»

Justo al acabar ‘salseAR’, la sección de crónica social de ‘TardeAR‘ y al dirigirse de nuevo a la mesa VIP, Ana Rosa Quintana ponía a una de sus colaboradoras en un brete al colar una información que le afectaba de lleno y que ella desconocía o al menos eso se podía deducir de sus palabras. Y es que Vicky Martín Berrocal se convertía en protagonista inesperada de la tertulia.

Así, Ana Rosa Quintana revelaba en primicia la portada de la revista Diez Minutos en la que la colaboradora salía junto a Enrique Solís, hijo de Carmen Tello, la que fuera amiga íntima de la Duquesa de Alba. «Nuestra colaboradora más vip está ilusionada de nuevo, la revista ha pillado en exclusiva a la diseñadora paseando de la mano con el que podría ser su nuevo amor», relataba la voz en off.

A la vuelta del vídeo, Vicky Martín Berrocal se quedaba descolocada. «Me coge muy de sorpresa todo esto la verdad», reconocía la colaboradora. «Es una exclusiva de la revista Diez Minutos. ¿Es una ilusión?», le preguntaba Ana Rosa Quintana a su compañera. «Es que no tengo nada que decir», respondía ella.

Vicky Martín Berrocal, desencajada con lo mostrado en ‘TardeAR’

«Me habéis cogido aquí que no sé, ¿Qué es esto?«, preguntaba Vicky Martín Berrocal ante la encerrona que le habían hecho en ‘TardeAR’. «Es que no me esperaba nada de esto. Las fotos están ahí pero no hay nada que decir», aseveraba.

«Pero que alegría que me cojan por primera vez sin estar trabajando pasándomelo bien, disfrutando de la vida y sin tener que dar explicaciones a nadie. Para un día que salgo y que me lo paso bien», proseguía justificando la colaboradora de ‘TardeAR’.

Justo después Cristina Cifuentes apoyaba a su compañera dejando claro que es una persona soltera y puede hacer lo que quiera. «Oye y además tú eres soltera y podrás hacer lo que te de la gana y el es guapísimo así que aprovecha y disfruta. Enhorabuena», le decía la ex-política. «Me alegro que lo digas porque llevo dos años soltera», apostillaba Vicky Martín Berrocal. Por su parte, Xavier Sardá ponía el foco en cómo se había quedado la colaboradora al destacar que «por la forma de tratarlo estaba inquieta».