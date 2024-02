Una colaboradora amenaza con dejar ‘TardeAR’ tras lo que se ha podido ver en el programa

Tras arrancar otro día con la última hora en torno al caso de Antonio Tejado, ‘TardeAR‘ pasaba a ofrecer un experimento que había realizado con los colaboradores de su mesa VIP para descubrir si son supersticiosos o no aprovechando que es martes 13.

Y es que la gente supersticiosa suele odiar los días 13 y más si caen en martes donde como dice el dicho «ni te cases ni te embarques». Por ello, ‘TardeAR’ ha querido saber si Xavier Sardá, Cristina Tárrega o Vicky Martín Berrocal son de los que creen que este día trae mal fario o no.

«¿Os habéis notado hoy un poco raros?», les preguntaba Ana Rosa Quintana a sus compañeros de ‘TardeAR’. «Hace calor», se escuchaba decir a Cristina Tárrega. «Yo no quiero ni pensarlo», apostillaba Vicky mientras la presentadora se dirigía a Ana Brito y le decía que la notaba rara.

«Han pasado cosas», aseveraba entonces Ana Brito después de verla con los pelos como si hubiera metido la mano en un enchufe. «¿No te has levantado hoy de la cama?», le cuestionaba entonces Ana Rosa.

Ana Brito amenaza con dejar ‘TardeAR’

Era entonces cuando Ana Brito ironizaba con que se había planteado no volver a ‘TardeAR’. «Han pasado cosas, no quiero dar detalles pero han pasado cosas aquí y me estoy planteando seriamente si volver aquí a ‘TardeAR’ porque esto no es casualidad», destacaba la influencer y colaboradora.

«Ya saben ustedes que hoy es martes y 13 que es un día que trae de cabeza a los supersticiosos y hemos querido averiguar si nuestros compañeros son supersticiosos o no y lo hemos hecho gracias a Ana Brito que ha actuado como gancho de una cámara oculta y vean como ha terminado», concluía Ana Rosa.

Así, Ana Brito sorprendía a sus compañeros de ‘TardeAR’ vestida de amarillo, el color que muchos asocian con la ala suerte y después les hacía pasar por debajo de una escalera para poder acceder al plató.