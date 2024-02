Un soltero de ‘First Dates’ se atreve con esta proposición y su cita pone pies en polvorosa

Este lunes, 5 de febrero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’ en la que Manuela y José han sido una de las parejas protagonistas. Manuela es una limpiadora de Sevilla de 72 años que ya estuvo en el programa hace un año, pero se fue con muy mal sabor de boca, así es que decidió volver a probar suerte.

Nada más entrar en el restaurante, la andaluza reconoció que le gustan los hombres cariñosos y alegres. El equipo de ‘First Dates’ le concertó una cita con José, un taxista jubilado también de Sevilla de 77 años. Cuando Manuela le vio sintió algo muy parecido a lo que sintió la primera vez que estuvo en el programa. «Este hombre es muy poquita cosa», confesó la limpiadora ante las cámaras de Cuatro.

Tras una breve presentación en el hall del restaurante, ambos pasaron a una mesa para conocerse un poco mejor. Sin embargo, la cosa fue a peor, pues a Manuela no le gustó nada que José fuera de pueblo y, además, lo vio muy mayor para ella: «Necesito a un hombre que sea un poquito más joven que yo o que esté igual de bueno que yo», bromeó. Curiosamente, el soltero también esperaba cenar con una mujer «más joven» para que lo acompañase con su moto, pues consideró que Manuela «como que ya no está para eso».

Otra cosa que no le gustó nada a la soltera fue la poca conversación que tenía su cita. «Este hombre no habla nada», aseguró la sevillana ante las cámaras de ‘First Dates’. No obstante, él intentó justificar su actitud reconociendo que es un hombre muy tímido. Aunque poco tardó en dejar de lado esa supuesta timidez cuando le preguntó, a las claras: «¿Cómo eres en la cama?».

La sevillana intentó esquivar esta pregunta admitiendo, entre risas, que «ha pasado tanto tiempo que ya ni me acuerdo». Pero lejos de quedarse ahí, el pensionista continuó insistiendo a Manuela para que respondiese a su pregunta. Tal fue la insistencia de José que ella le paró los pies. «Esas cosas no se preguntan, y más en una primera cita», dejó claro la limpiadora.

Haciendo oídos sordos a esta afirmación, el soltero siguió en sus trece, asegurando que «la luna negra es muy milagrosa» y que «el amor donde da más morbo es debajo de la luna de enero en medio del campo». Algo que, según él, tienen que probar, igual que «echar un polvo de cuando en cuando». Esta actitud del sevillano no hizo ninguna gracia a la soltera, quien declaró ante el equipo de ‘First Dates’ que «esos que presumen tanto a lo mejor la tienen así de pequeña».

Al llegar el momento de la decisión final, ella confesó que tendría una relación, pero de amistad, con José. Por su parte, él también reconoció que no tendría una segunda cita con Manuela. Eso sí, ambos quedaron en verse algún día por Sevilla y tomarse un café.