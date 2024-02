Un soltero de ‘First Dates’ es tachado de «racista» por lo que se le escuchó en su cita

Este martes 13 ‘First Dates’ hizo frente a la mala suerte y emitió una nueva entrega en Cuatro. Aunque no fue precisamente buena suerte lo que tuvieron una de las parejas de la noche, la de Manuel y África. Manuel es un sevillano que ha trabajado toda su vida de comercial y, según reconoció él mismo, es un hombre al que le gusta gustar.

En su fondo de armario, cuenta con más de 300 corbatas y camisas. Por tal motivo, su mujer ideal debía ser coqueta, educada y culta. Así la describió a su llegada al restaurante de ‘First Dates’. El equipo del programa le buscó a África, quien superó todas sus expectativas. Se trataba de una profesora de música y de artes escénicas ya jubilada, y «tremendamente coqueta».

África nació en París, aunque actualmente reside en Hervás (Extremadura). Tan buena impresión le causó a Manuel, que incluso se puso nervioso. Sobre todo le encandiló el glamour parisino que desprendía. Por el contrario, ella solo pudo fijarse en la corbata y pañuelo que él lucía.

En lo que sí coincidían los solteros de ‘First Dates’ es en su curiosidad por varias ramas del arte, y también por el cuidado de su estética. Sin embargo, eran muy contrarios en una cosa fundamental, como es los gustos y la mentalidad. Además, la soltera consideraba que era demasiado mayor para ella, pues tenía 68 años y ella 61. Aunque cuando de verdad ella se dio cuenta de que él no iba a ser el hombre de su vida, es cuando sacó a colación el tema de la inmigración.

«Viene gente que tiene otra cultura y quiere imponerla. Entonces, se forma el follón, porque aquí no hay nacimientos y ellos tienen 6 o 7 hijos. Llegará un momento en que tendrán plenos derechos de votación, ya hay sitios donde el jamón no se puede mostrar porque se ofenden», espetó Manuel, aunque era consciente de que podía ser tachado de «fascista o xenófobo por el primer progre que te coja por banda».

En ese momento, la mujer se sintió muy incómoda, dejándole claro que no era un buen tema para una primera cita. «Yo no puedo estar con una persona racista. Para mí lo más importante de todo es la tolerancia», explicó África ante las cámaras de ‘First Dates’. Pero la cosa fue todavía a peor cuando llegó el momento de pagar la cuenta. Ella quiso invitarlo a la cena, pero él no se dejó. «Es rancio», sentenció la soltera.