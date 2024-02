Susanna Griso denuncia fraude con Nebulossa amparado por TVE y el Gobierno: «Hay trampa»

Susanna Griso ha entrado de lleno en la polémica que se ha generado en torno a la letra de ‘Zorra’, la canción de Nebulossa que ha resultado ganadora del Benidorm Fest 2024 para que nos represente en Eurovisión el próximo mes de mayo. La presentadora ha querido desmontar que sea una reivindicación feminista como así se ha defendido.

Para ello, la comunicadora ha conectado con Silvia Carrasco, presidenta de Feministes per Catalunya. «No hay feministas que apoyen esta canción, lo que pasa es hay un desembarco de gente que defiende exactamente lo contrario al feminismo e incluso se han aprovechado de las manifestaciones del 8 de marzo, y cuyas reivindicaciones son para decir que todo siga perfecto cambiando el significado a todas las palabras. Ahora ‘zorra’ es empoderante. Pues así no», ha condenado la invitada.

«Yo estoy de acuerdo con Silvia», ha replicado Susanna Griso, que ha abierto un debate muy controvertido: «Yo me planteo este debate con la palabra ‘maricón’. ¿Qué pensaría la comunidad LGTBI si la canción fuese ‘maricón, maricón, maricón, eres un maricón’? No sé, qué pasaría dentro del colectivo».

«Yo en la vida me atrevería a decir ‘maricón’ porque puede sonar mal y que mi amigo se sienta ofendido. A mi me dice Susanna o le digo yo ‘zorra’ y a mi me puede soltar un bofetón porque en ningún momento yo sé que ella va a entender que con esa palabra yo le voy a decir que eres independiente, autosuficiente, potentísima o influyente. Ni se me ocurre», ha opinado en ese sentido Mariló Montero.

«Esto es una banalización de la violencia contra las niñas y una frivolidad de primer orden por parte de miembros del Gobierno», ha clamado Silvia Carrasco. «¿Y qué tienes que decir a la ministra de Igualdad que la ha defendido públicamente?», le ha cuestionado Susanna Griso.

«Que haga de ministra de Igualdad y que haga el favor de escuchar al movimiento feminista», ha respondido tajante la entrevistada. «No cabe nada más que añadir. Hay feministas muy críticas y se abre la veda para que los chavales y los niños cojan y llamen ‘zorra’ a la compañera de clase porque, total, hay una canción que va a Eurovisión utilizando ese lema», ha lamentado Griso.

«Yo creo que además hay bastante trampa en todo esto y los vocalistas y los que han aupado esta canción intentan envolverse en la bandera LGTBI y feminista y lo hacen porque quieren ganarse a esos colectivos pero de manera fraudulenta claramente. Hay una intención por parte del Gobierno español, de TVE y los que están detrás de esta canción de quedar bien en Eurovisión trabajándose a esos colectivos que son los que apoyan mayoritariamente ese festival. No nos engañemos», ha zanjado la presentadora de Antena 3 avivando más la polémica.