Sonsoles Ónega mete en un jardín a su programa por lo que suelta de Franco una invitada

Sonsoles Ónega recibía este viernes en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ a Esperanza, una mujer de 107 años que pese a su larga edad se encuentra en plenas facultades. La anciana compartía con la presentadora su rutina diaria y lo que hace para conservarse tan bien.

En plena conversación, Esperanza no dudaba en hablar de política al lanzar una pulla a Carles Puigdemont. Todo se producía después de una broma que le hacía su hija al confesar que su ilusión era viajar a Nueva York. «La mandamos con una maleta», soltaba la hija de Esperanza.

«Como ese de Barcelona lo mandaron con una maleta para que no supieran quién era, y ahora está dando la tabarra a todos los españoles. Y no quieren ser españoles, quieren ser independientes«, soltaba Esperanza ante una Sonsoles Ónega que no quería hablar de esos asuntos.

Así, al ver que la conversación se le podía ir de las manos, Sonsoles no dudaba en darle un toque a su invitada. «¡Se me está metiendo en un jardín! No sabía de quién hablaba y se refiere a Puigdemont», le decía la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ a su invitada.

Sonsoles Ónega, atónita ante la defensa a Franco de su invitada

No obstante, Sonsoles Ónega hacía referencia a cómo su invitada había vivido en sus 107 años de todo en la historia al haber visto a tres reyes diferentes, la república y la dictadura de Franco. «Este no le gusta, muy bien», soltaba la presentadora entre risas después de ver la reacción de su invitada al nombrarle al dictador.

Pero nada más lejos de la realidad. Y es que Esperanza no tenía reparos en defender a Francisco Franco. «Tendría que venir otro como él. Ponía a la gente joven recta. Ahora se están matando a las mujeres y todo», soltaba la invitada de ‘Y ahora Sonsoles’.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega se veía obligada a censurar a su invitada. «Esperanza, con Franco no había libertades, y ahora sí. Con Franco usted no bailaba. Estamos mejor ahora, con Franco no podían votar las mujeres ni podían divorciarse», le replicaba la presentadora.

Pero seguía sin convencer a Esperanza. «Sí, se está mejor matando a las mujeres todos los días. Si viniera otro como él pondría derechos a todos», insistía la anciana. «Ya, que nos hemos enjardinando«, trataba de parar Sonsoles y zanjar la entrevista. «Bueno, ella tiene su opinión. Ha vivido todo, ella se queda con Franco, pero el resto no», concluía la presentadora.