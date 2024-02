Solo faltaba Pablo Motos para opinar de ‘Zorra’ y no se muerde la lengua con su pulla a TVE

El debate del momento ha llegado hasta la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’. Como no podía ser de otra forma, la canción con la que Nebulossa nos representará este año en Eurovisión ha acabado siendo el tema estrella de la noche para Pablo Motos y sus colaboradores. Los integrantes de la sección final del programa no han dudado en abordar la polémica de ‘Zorra’ y se han pronunciado cómo nunca sobre los que la defienden.

Después de Brigitte Nielsen, Pablo Motos daba la bienvenida a Juan del Val, María Dabán, Rubén Amón y Goyo Jiménez para ocupar sus sitios en la mesa de actualidad del programa. Nada más empezar, Motos adelantó que iban a tratar «el debate del momento». «Es una canción, una canción que va a ir a Eurovisión y ya está, pues ahora por lo visto…», comenzó a explicar el presentador antes de que Trancas le interrumpiese. «¿Qué problema hay?», preguntó la hormiga. «Yo tampoco lo entiendo», adelantó el presentador.

Pablo Motos se moja con recado a TVE incluído

«Por lo visto hay mucha gente en contra y mucha gente a favor. ¿La habéis escuchado más o menos? Yo creo que está todo el mundo al día», dijo antes de poner la canción en el programa. Entonces, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a la cadena pública. «El vídeo está prohibido, porque no nos deja Televisión Española, que no quiero señalar…», reprochó Pablo Motos justo antes de que sus colaboradores comenzasen la lluvia de opiniones.

Después de escuchar el estribillo de ‘Zorra’, Rubén no tardó en posicionarse en contra de la canción. «Detesto Eurovisión, pero con esta canción perderemos, ojalá hubiese sido una provocación como dicen, pero es una parodia de una provocación«, adelantó el colaborador para abrir la veda a las críticas a Nebulossa.

Ante la contundente opinión de Rubén Amón sobre el tema, Juan del Val quiso pronunciarse sobre toda la polémica creada alrededor del tema. «A mi me parece infantil que alguien se provoque por esta canción, me parece un temazo, yo detesto Eurovisión, pero cada vez que sale esto soy feliz», confesó el colaborador a Pablo Motos, que más tarde haría un apunte sobre el tema.

Pablo Motos, Rubén Amón, María Dabán, Goyo Jiménez y Juan del Val en ‘El Hormiguero’

«Pero que la gente se ponga a reivindicar un mensaje a partir de esta canción, gente diciendo que es una reivindicación de las mujeres… me parece lamentable«, sentenció del Val ante sus compañeros, que le daban la razón. «Estamos teniendo un problema en esta sociedad y es que todo el mundo se lo toma todo muy en serio», añadió el también guionista del programa. Entonces, Goyo Jiménez, sin pronunciarse sobre si le gusta el tema o no, mandó un mensaje a todos los ofendidos: «No os enfadéis», espetó en tono de burla el cómico.

María Dabán continuó la línea de su compañero y criticó a quienes definen la propuesta como revolucionaria, asegurando que nada tiene que ver con temas como los de la movida, que «sí eran transgresores». «Yo la voy a bailar este verano porque es muy pegadiza, pero que me digan que es muy transgresora… es una canción pegadiza que va a sonar en las discotecas y punto«, sentenció la tertuliana. Fue entonces cuando Pablo Motos redirigió el debate al recoger las palabras de Pedro Sánchez sobre el tema.

‘El Hormiguero’ se burla de la ‘fachosfera’

Justo cuando todos los colaboradores habían terminado de dar su opinión sobre los representantes de Eurovisión, el presentador metió un nuevo elemento en la ecuación. «De repente sale el presidente de nuestro gobierno y dice que a la ‘fachosfera’ le hubiese gustado más la canción de ‘Cara al sol’… ¿Hay alguien ahí arriba?«, señaló el conductor del programa de Antena 3, que no dudó en señalar las palabras de Sánchez en ‘Al Rojo Vivo’.

«A mi me inquieta que el presidente concluya en que a quien no nos gusta esta canción nos tenga que gustar el ‘Cara al sol'», añadió Rubén Amón, que comenzó a bromear sobre todos los miembros que conformaban la famosa ‘fachosfera’ que mencionó Sánchez. «No se cabe en la propia ‘fachosfera'», aseguró el colaborador, que más tarde acuñó el término ‘sanchosfera’, que dejaría a Pablo Motos perplejo.

«¿Qué es la ‘sanchosfera’?», preguntó Motos entonces, impaciente por conocer a qué se refería su compañero de programa con ese nuevo término. «Es la tierra prometida, es donde sucede todo lo que se ha prometido aunque se vaya cambiando de opinión, el presidente dice que sí a los indultos, luego dice que no…», explicó el tertuliano de ‘El Hormiguero’.

Juan del Val se pronunció directamente contra el presidente. «Que hable del ‘Cara al sol’ me parece de las mayores estupideces que ha dicho, vive de la polarización, de crear al malo de en frente y ridiculizarle«, aseguró el guionista del programa, que más tarde bromeó insinuando que no es tan «fachosferico» como Pablo Motos. Entonces el presentador recuperó uno de los términos empleados para defender la canción. «Dice que va contra el edadismo… ¿podemos dejar de inventarnos palabras?», terminó sentenciado Motos.