Shock mayúsculo con la expulsión sorpresa de Manuel en ‘GH DÚO 2’ antes del duelo final

‘GH DÚO 2‘ ha pillado con el pie cambiado a la mayoría de los espectadores con la expulsión de Manuel González a las puertas de la finalísima del concurso. El joven de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha sido el menos votado de los tres y no ha podido llegar al duelo final como sí lo han hecho Lucía Sánchez y Asraf Beno.

Así, el gaditano se ha tenido que conformar con la tercera plaza contra todo pronóstico, pues para un gran sector de la audiencia del reality se esperaba que Manuel podría ser el ganador por todo lo que ha dado al concurso durante estas siete intentas semanas. Partía como favorito. Finalmente, no ha sido así y todo ha dado un giro cuando Marta Flich ha comunicado que era el tercero.

«Muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado y mucha suerte a los dos. Me hubiera encantado ganar, pero la gente no lo ha querido así, contento de llegar a donde he llegado y es un sueño cumplido», han sido las primeras palabras del recién expulsado.

«Súper agradecido que nos ha votado, que nos ha acompañado en esta aventura, orgullos de haber compartido hasta el último día con ellos y súper orgulloso de haber quedado tercer finalista», ha añadido Manuel, muy emocionado, antes de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra para siempre.