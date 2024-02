Pedro Ruiz se moja como nadie ante lo que ha hecho Risto Mejide con José Luis Ábalos

Este jueves, José Luis Ábalos se sentaba por fin en ‘Todo es mentira’ con Risto Mejide. Tras hacerse un tour por varios medios, el que fuera secretario de organización del PSOE regresaba al programa en el que es colaborador para hablar del caso Koldo. Tras ver su entrevista, Pedro Ruiz no se ha contenido con su opinión.

No ha sido una entrevista fácil ni para Risto Mejide ni para el propio José Luis Ábalos, que tras anunciar que no iba a renunciar a su acta de diputado y que se marchaba al Grupo Mixto, ha visto como este jueves el juez del caso Koldo le haya situado como intermediario.

«Me da pena lo que está pasando por la gente, no me han dejado solo», aseveraba José Luis Ábalos en la entrevista. «Sí te han dejado solo, José Luis», le replicaba Risto. «Tengo el correo reventado. No me da pena dejar la política, porque he tenido ofertas muy buenas y desde que dejé el ministerio estaba agotado, pero me da pena por el sentido de pertenencia, por la identidad. Son 43 años», decía muy emocionado en la entrevista que Pedro Ruiz no ha dudado en comentar en su cuenta de «X».

Y es que a lo largo de su conversación con Risto en el Chester de ‘Todo es mentira’, Ábalos no se contenía en su ataque al que ha sido su partido y que ahora le ha expulsado al verse salpicado por este caso de presunta corrupción. «Nunca he visto a un grupo político hacer un pronunciamiento semejante, con un órdago que se haría efectivo en 24 horas. Es una arbitrariedad y una inseguridad. En el PSOE hay unas normas al respecto, que es que cuando un imputado tenga señalamiento de juicio oral, tiene que entregar su acta y dimitir. Tu acta no depende de lo que diga tu partido y me hubiera gustado compartir una solución», se lamentaba el que fuera ministro de Transportes.

Pedro Ruiz se moja sobre la entrevista de Ábalos con Risto

Además, Ábalos ha insistido en que él esté implicado de forma directa o indirecta en la trama. «No intercedí ni por el gobierno de Baleares ni por el PP de allí. Ni de coña. Ni antes, ni después, ni nunca«, sentenciaba en una entrevista que para Pedro Ruiz ha sido difícil tanto para el propio Ábalos como para Risto Mejide.

«He visto la larguísima charla de Risto Mejide. con Ábalos. Muy difícil para los dos», empezaba diciendo Pedro Ruiz. «Risto, entre el afecto y la contundencia. Ábalos, en la precaria situación en la que vive… sin poner vetos a tema alguno. Fue muy interesante. Yo no me apuntaría a ninguno de los papeles», añade el actor y presentador.