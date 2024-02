Pablo Castellano deja en evidencia al equipo de ‘El Desafío’ por lo que ocurrió este viernes

Pablo Castellano se enfrentó este viernes a una de las pruebas más temidas de ‘El Desafío’, y no quedó contento con el resultado. El marido de María Pombo compitió contra Chenoa en un reto conocido como El Puente. Y aunque llevaba cierta ventaja con respecto a la cantante, que sufre miedo a las alturas, hubo un detalle que dejó descolocado al concursante y le hizo perder. Fue ahí cuando Pablo estalló contra la organización del programa.

Chenoa y Castellano debían atravesar una estructura de 15 metros de largo suspendidos sobre 5 metros de altura. La prueba consistía en 20 piezas o trampillas dobles en las que, mientras una es estable para pisarla, la otra se cae. Para conseguir llegar hasta el otro lado, debían memorizar un mapa de cuál es cuál, algo que provocó el enfado del concursante. Si bien, Chenoa en un principio no fue capaz de subirse al segway con el que debía recorrer el circuito, para Castellano tampoco estaba siendo fácil.

«Es que acojona», aseguró el concursante a cámara. «Os quiero decir que para que la competición tenga un poquito más de alegría, el que pierda por tiempo tiene mi uno, así que hacerlo de prisa», sugirió Juan del Val. «¿Aunque mejore el tiempo que hizo Adrián?, preguntó Pablo Castellano refiriéndose al minuto y 49 segundos de Adrián Lastra, el único que había superado la prueba hasta ahora.

El enfado de Pablo Castellano con el programa

«Recuerda: abierta, se cae. Cerrada, no se cae», se repetía el marido de María Pombo una y otra vez mientras se armaba de valor para cruzar la elevada estructura. Sin embargo, nada más dar el primer paso, el concursante cayó al vacío. «Ay, le ha pasado como a Pepe. Pobre Pablo», señaló Mario Vaquerizo desde el sofá de los concursantes. Y es que, no solo no consiguió superar la prueba, sino que igualó el peor resultado de todo el concurso.

«Pablo ¿qué ha pasado?», preguntó Roberto Leal algo desconcertado. Fue ahí cuando Pablo Castella estalló contra la organización del programa por lo que había ocurrido en los ensayos. «No se puede estar ensayando con una cosa y que vengan y te pongan otra totalmente distinta», espetó el concursante visiblemente molesto por su corta prueba. Y es que al parecer, el programa hizo un importante cambio con el que el concursante no contaba.

Ante las quejas del influencer, Roberto Leal procedió a aclarar lo ocurrido en la prueba. «Ellos ensayan con colores, aquí se les da una indicación de ‘abierta’ o ‘cerrada’. En todas las ocasiones ocurre así. Es cierto que ellos no lo saben. Se cambia la maquetación y es un punto más complicado«, explicó el presentador de ‘El Desafío’.

«Supongo que también la presión de tener que memorizar tan rápido te ha jugado una mala pasada. Ya lo habías dicho aquí que no habías conseguido memorizar absolutamente nada», le sugirió el presentador. «Nada de nada», recalcó Castellano, que mantenía su enfado con el programa por no haber podido superar su última prueba de la noche. Mientras que su rival, Chenoa, se armó de valor para hacerse con la victoria.