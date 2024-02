Nebulossa se cuela en ‘Reacción en cadena’ y Mozos de Arousa dejan bien claro lo que piensan

Nebulossa se coló en ‘Reacción en cadena’ este martes cuando los Mozos de Arousa comenzaron a cantar ‘Zorra’ con mucho entusiasmo en la prueba musical. El debate del tema que nos representará en Eurovisión este año ha llegado hasta el concurso de Telecinco. Y es que, después de que los gallegos demostrasen que conocían de primera mano la letra, no dudaron en dejar clara su opinión sobre el tema de los ganadores del Benidorm Fest.

Borjamina, Raúl y Bruno no consiguieron sumar más dinero a su bote astronómico este martes, pero se mojaron en lo que se considera el ‘eurodrama’ de este año. «Estoy en un buen momento, solo es cuestión de tiempo», comenzaron a entonar los concursantes desde su atril mientras bailaban junto a Ion Aramendi. Y aunque no acertaron la canción de la prueba, no dudaron en mandar un contundente mensaje a Nebulossa.

«Desde aquí queremos mandarle mucha fuerza a Nebulossa para que ganen Eurovisión», exclamó Bruno nada más terminar su versión a coro de ‘Zorra’. «Estamos con ellos, claro que sí, apoyando al máximo a España, al grupo y a su canción», añadió el presentador de ‘Reacción en cadena’, trasladando todo su apoyo a la candidatura de este año. Y es que al parecer, uno de ellos vivió la victoria del dúo en primera persona.

Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’

Uno de los Mozos de Arousa estuvo en el Benidorm Fest

Borjamina reconoció que el Benidorm Fest «es una fecha que tiene marcada en el calendario». Y no es para menos, ya que el gallego ha pinchado durante tres años consecutivos en el festival. El participante de ‘Reacción en cadena’ compaginó este año su presencia en el programa de Telecinco con ejercer de DJ en el Euroclub, donde se hacen todas las fiestas noche tras noche.

Además, también actuó en 2023 en la fiesta oficial de RTVE y se ha confesado como todo un eurofan. Incluso acudió a ver la actuación de Chanel en Turín en 2022, y si el programa se lo permite, muy probablemente viajará hasta Suecia este año para ver a Nebulossa en la final. Por lo que no cabe duda de que ‘Zorra’ suena en las playlist de ‘Los Mozos de Arousa’.