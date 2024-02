Nacho Abad saca a la palestra lo que pasó entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tras la denuncia

Este viernes ha saltado a última hora de la mañana una noticia bomba que afecta de lleno a Rodolfo Sancho. Y es que su ex pareja y madre de su hijo, Daniel, Silvia Bronchalo le habría denunciado por enviarle mensajes supuestamente insultantes y vejatorios «de forma recurrente». Un asunto del que se hacía eco Nacho Abad en ‘En boca de todos’.

Así, era al final del programa de Cuatro, cuando Nacho Abad conectaba con su compañera Eva Borao desde la redacción. «Por cierto, me cabo de quedar impactado. Último giro en el caso de Daniel Sancho. ¿Qué ha pasado Eva Borao?», comentaba el presentador dando paso a su redactora que explicaba la información que había publicado El Periódico.

Así, la redactora de ‘En boca de todos’ explicaba que según el citado periódico, Silvia Bronchalo había acudido a una comisaría a denunciar a su ex Rodolfo Sancho por enviarle mensajes vejatorios e insultantes. «Ha explicado que desde que su hijo está en la cárcel acusado de asesinato mantiene contacto con su ex pareja y asegura que le ha andado varios mensajes en los que se refiere a ella como pirada e incapaz», relataba la reportera ante un Nacho Abad que no daba crédito.

«¿Pirada e incapaz llama Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo?», preguntaba incrédulo el presentador. «Pues la pirada e incapaz fue la primera que fue al lado de su hijo. La pirada e incapaz vamos no sé de donde viene esto», reaccionaba Sonia Ferrer. «La verdad es que es sorprendente que salga esto ahora cuando deberían estar más unidos que nunca por la situación de su hijo», apostillaba Carlos Segarra.

Era entonces cuando Nacho Abad ponía sobre la mesa algo que puede dar mucho que hablar. «Ellos se separaron y no se hablaban, no se dirigían la palabra, la relación era malísima. Si alguna vez supiésemos lo que pasó ahí a lo mejor nos llevamos las manos a la cabeza«, destacaba el presentador de ‘En boca de todos’ dejando entrever que pudo suceder algo fuerte entre Rodolfo Sancho y su ex mujer.

Nacho Abad, tras la denuncia de Silvia Bronchalo: «Si alguna vez supiésemos lo que pasó ahí nos llevamos las manos a la cabeza»

«Pero que Rodolfo Sancho, vamos yo no creo que Silvia Bronchalo se haya inventado unos mensajes. Es que todo esto me recuerda a lo que decía antes el doctor Fuertes, una imagen publica maravillosa y luego qué pasa dentro. ¿Pirada? ¿Ha llamado pirada Rodolfo Sancho a Silvia Bronchalo por mensaje? Es que como esto sea verdad me parece de una gravedad...», sentenciaba Nacho Abad.

Por su parte, Ángel Expósito aseveraba que «el problema de este tipo de cosas es que si eso es el mensaje que no hay fuera de los mensajes». «Hay que darle contexto a esto pero me parece gravísimo la denuncia que Silvia Bronchalo le ha puesto a Rodolfo Sancho porque como esto sea verdad y esto llegue a juicio», insistía Nacho Abad.

Finalmente, Carlos Segarra le preguntaba a Nacho Abad si el sabía si Silvia Bronchalo estaba de acuerdo con la estrategia de defensa que se estaba llevando desde España del caso de Daniel Sancho. «No te voy a responder, lo sé, y no te voy a responder. Creo que ya es una respuesta», concluía.