Mariló Montero retrata de tal modo la canción de Nebulossa con un afilado recado a TVE

Mariló Montero ha sido muy crítica con la victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest por un tema, ‘Zorra’, que a ella no le representa lo más mínimo. La actual colaboradora de ‘Espejo Público’ es de esas voces que creen que esta especie de himno festivalero no es una reivindicación del feminismo como otro gran sector sostiene.

Una opinión muy en sintonía con Susanna Griso, que ha abierto un debate muy incendiario: «Yo me planteo este debate con la palabra ‘maricón’. ¿Qué pensaría la comunidad LGTBI si la canción fuese ‘maricón, maricón, maricón, eres un maricón’? No sé, qué pasaría dentro del colectivo».

«Yo en la vida me atrevería a decir ‘maricón’ porque puede sonar mal y que mi amigo se sienta ofendido. A mi me dice Susanna o le digo yo ‘zorra’ y a mi me puede soltar un bofetón porque en ningún momento yo sé que ella va a entender que con esa palabra yo le voy a decir que eres independiente, autosuficiente, potentísima o influyente. Ni se me ocurre», ha replicado en ese sentido Mariló Montero.

Acto seguido, la comunicadora navarra ha señalado una degeneración de Eurovisión y del proceso de preselección: «El festival de Eurovisión ha tenido una evolución musical que tiende, supongo que por los gustos del que voto, hacia una música que nada tiene que ver con lo que a mi me gustaba. No debe representar solamente a RTVE, representa a toda España por mucho que digan lo contrario. Entonces, sí que me gustaría que fuera realmente un concurso musical y de calidad y no tiene nada de eso. Es una canción divertida simplemente para bailar en fiestas, bodas, bautizos, comuniones y reírte mucho».

En paralelo, respecto a si este hit de Nebulossa conlleva una resignificación de la palabra ‘zorra’ y que se deje de emplear con una connotación negativa y ofensiva como así ha ocurrido históricamente, Mariló Montero ha sido rotunda y ha desmontado esa tesis: «El debate de la resignificación se ha sostenido para que fuera aprobada y la UER ha dicho que la pueden cantar sin mover la letra. Así que, en el fondo, ese debate de la resignificación es mentira, porque ‘zorra’ significa lo que es ‘zorra’, lo que define la RAE».

A ese respecto, Susanna Griso ha denunciado un fraude con la elección de Nebulossa amparado por TVE y el Gobierno: «Yo creo que además hay bastante trampa en todo esto y los vocalistas y los que han aupado esta canción intentan envolverse en la bandera LGTBI y feminista y lo hacen porque quieren ganarse a esos colectivos pero de manera fraudulenta claramente. Hay una intención por parte del Gobierno español, de TVE y los que están detrás de esta canción de quedar bien en Eurovisión trabajándose a esos colectivos que son los que apoyan mayoritariamente ese festival. No nos engañemos».