Lo que se oye decir a Antonio Montero genera revuelo y Sandra Barneda tiene que interponerse

Raro es el día que Antonio Montero no se echa encima a alguna de sus compañeras de ‘Así es la vida’ y la propia Sandra Barneda. Es habitual que bromeen con que el colaborador es el «abuelo cebolleta». Pero este miércoles, el colaborador volvía a generar un auténtico estupor al hablar del caso de Dani Alves.

Así, el espacio de Sandra Barneda y César Muñoz se trasladaba a Barcelona para conocer la última hora del juicio que investiga al ex futbolista de supuesta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. El propio Dani Alves testificaba este miércoles por la tarde y en ‘Así es la vida‘ querían conocer todos los detalles.

Tras conectar con la reportera, era Antonio Montero el que tomaba la palabra y generaba un auténtico estruendo en el plató con sus palabras. «No me gustaría ser juez en este tipo de casos, porque lo que pasó en ese baño solo lo saben esas dos personas», empezaba diciendo el colaborador.

«Dicho esto, también digo que en las relaciones entre dos personas, un hombre y una mujer, en cualquier momento de esa relación la mujer tiene derecho a parar. Eso tiene que prevalecer sobre todo, pero también hay que entender cómo es un hombre. Un hombre cuando está lanzando…», proseguía diciendo Montero.

Un argumento que hacía que todas las colaboradoras y Sandra Barneda se echaran encima de él al considerar que estaba tratando de justificar la supuesta agresión sexual de Dani Alves. «¿Cómo es un hombre?», le preguntaba claramente la presentadora. «¡Madre mía, madre mía! ¡¿Perdona?!», se escuchaba decir tanto a Alejandra Rubio como a Makoke.

Antonio Montero incendia ‘Así es la vida’ con sus palabras

«Es un delito y va a ir a la cárcel, pero lo que yo estoy intentando explicar es cómo somos los hombres», explicaba Antonio Montero. Pero ante el revuelo que habían generado sus palabras y lo delicado que es el asunto, Sandra Barneda se ponía seria y se dirigía a su compañero: «A mí me gustaría que me explicaras cómo es un hombre, porque a lo mejor muchos hombres no piensan como tú«.

«Dejadme explicarme. Lo que digo es que la naturaleza humana funciona de una manera», aseveraba el colaborador. «No, no, explícate», insistía Sandra Barneda estupefacta ante lo que estaba escuchando. «Simplemente digo que hay que educar y dejar claro a todo el mundo, con la naturaleza que tenga, que cuando una mujer dice no es no. En ese momento es no, que no haya ninguna duda de eso. Que un hombre no piense que porque ella le haya acompañado, que porque ella haya querido,… que no tiene derecho a nada más», explicaba Antonio dejando claro que se le estaba malinterpretando lo que decía.

Al escucharle, Sandra Barneda se quedaba más tranquila al ver que su compañero no estaba tratando de justificar una supuesta agresión sexual por la naturaleza de ser hombre. «Vale, vale. Uf, cómo hemos acabado el programa, me he pegado un buen susto con esto«, reconocía la presentadora.