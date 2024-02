Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, clama por qué el público hace ‘apagón’ a ‘TardeAR’

Kike Quintana se ha despachado a gusto nuevamente contra su tía Ana Rosa y ‘TardeAR’ con su habitual lengua viperina. El susodicho ha aparecido en la ‘Fila Zero’ del programa con una tarta «presidencial» con motivo del cumpleaños de Pedro Sánchez. En ella se podía leer: «Lo mejor está por llegar. Firmado: José Luis Ábalos». Una pulla al presidente del Gobierno en un momento convulso por el saco Koldo.

«Le sale un corrupto cada cinco minutos», ha apostillado la presentadora con sorna. «Como te pasa a ti en ‘TardeAR’, también te lo digo», le ha replicado su sobrino. «No, a mi corruptos no, la verdad, me salen frikis, pero corruptos no», ha continuado rebatiendo ella, que no había sido capaz de pillar el sentido de sus palabras. «Y algún traidorcillo, ya lo sabes tú», ha añadido Kike para más señas.

Y es que el joven se estaba refiriendo previsiblemente a las últimas bajas que se han producido en ‘TardeAR‘ para saltar a ‘Y ahora Sonsoles’, la competencia más directa de Ana Rosa Quintana y líder la inmensa mayoría de las tardes en Antena 3. El último caso sonado ha sido el de Joseba Gastesi, codirector del magacín de Telecinco que se ha marchado al equipo de Ónega.

Sin embargo, Ana Rosa no ha querido entrar en este asunto y Kike ha cambiado de tema. Eso sí, para seguir atizando al espacio de su tía y apuntar uno de los motivos por los que la audiencia no se queda en ‘TardeAR’. «Yo quiero hablar de una cosa estructural, esto que tienes aquí, esas letras del pleistoceno es algo feo, viejo. Hay que echar a la persona que utiliza el Spectrum para poner estas letras. Esto, cuando se hacía el ‘Hola, Rafaella’, ya se usaba. Son feas y la gente cambia de canal, la gente se va», ha sentenciado.

«¿Es que no vas a dejas títere con cabeza?», le ha reprochado Quintana. «Voy a saco, es que tengo mucho odio dentro y va a más», ha soltado él. «¿Odio a qué?», le ha preguntado la comunicadora de Mediaset. «Resentimiento, que son 40 años contigo, que he acumulado mucho rencor», ha rematado Kike antes de que se diera la emisión por concluida.