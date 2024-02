Joaquín Prat no tolera lo visto en ‘Vamos a ver’ y pone una línea roja: «En este programa no»

Parece que Joaquín Prat está harto de que todos los días se le vaya de las anos la tertulia del club social de ‘Vamos a ver‘. Así, lo ha demostrado en varias ocasiones y lo ha vuelto a hacer este miércoles cuando ha dicho ‘basta’ a las faltas de respeto que se tienen entre sí algunos colaboradores.

Todo empezaba en plena tertulia por la pillada a Gabriela Guillén llevando al hijo que tiene en común con Bertín Osborne a que conozcan a algunos de los amigos del cantante. Así, mientras Sandra Aladro exponía los hechos y dejaba caer cuál sería la intención de Gabriela con este movimiento, Alexia Rivas defendía que quizás habían sido ellos los que querían conocer al bebé.

Se producía entonces un rifirrafe entre Sandra Aladro y Alexia Rivas después de que la primera intentara echar por tierra el argumento de su compañera. Algo a lo que se sumaba después Alessandro Lequio provocando que Joaquín Prat también intentara dar su visión de los hechos con una Sandra Aladro combativa.

«Gabriela está propiciando de alguna manera su acercamiento a los amigos de Bertín y no va sola, va con su hijo. ¿Cuál es el motivo?», exponía Sandra Aladro. «¿Y no se lo han podido pedir ellos?», aseveraba por su parte Alexia. «Los mejores amigos de Bertín ya conocen al hijo de Gabriela y pueden trasladarle lo que quieran. Hay un acercamiento cuyo iniciativa toma Gabriela», insistía Aladro. «Pero es significativo que los amigos de Bertín cuyo hijo no ha reconocido quieran conocer al bebé», destacaba Alexia. «Pero por qué dices eso, no tergiverses la información, no sabeos si quieren conocerle», le soltaba Sandra a su compañera.

«Manipulas los discursos», le soltaba Sandra Aladro a Alexia Rivas. «Soy super manipuladora», decía ella con cierta ironía. Era entonces cuando Joaquín Prat tomaba la palabra para tratar de aclarar el debate. «Podemos entender que la explicación más normal es la más plausible. Gabriela conoce al dueño de la marca porque conoce a Bertín en las fotografías de un catálogo de esa marca. Por tanto Gabriela le conocía y tiene una amistad por el vínculo con Bertín y Gabriela va a visitar a su amigo y cómo no va a llevar a su bebé recién nacido», exponía el presentador. «Joaquín va a muchos sitios sin el bebé, te voy a llevar la contraria en casi todo lo que dices», le replicaba Sandra Aladro sin pudor.

Joaquín Prat se pone serio ante la falta de respeto de Lequio a Alexia Rivas

Después seguía el debate entre Alexia Rivas y el resto de los colaboradores de ‘Vamos a ver’. Pero cuando la colaboradora trataba de dar una información sobre Vicky Martín Berrocal y su supuesto nuevo amor, Enrique Solís, Alessandro Lequio se lo tiraba por tierra provocando el enfado de Alexia. «Ya habían tenido algo, no es la primera vez que tienen algo», destacaba ella. «¿Eso te lo han dicho?», le preguntaba desafiante Lequio. «Es información periodística, ¿vas a dudar de ello?», le soltaba Alexia molesta.

Era cuando Joaquín Prat se ponía serio y lanzaba una rotunda advertencia a todos sus colaboradores. «Os voy a decir una cosa, cuando estéis en otros sitios lo que queráis. Mientras estéis en este programa respetáis a los compañeros, y las informaciones y las opiniones de todos los compañeros. Va para todos, gracias», sentenciaba el presentador cabreado.