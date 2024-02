Isabel Rábago condena lo que va a hacer ‘De Viernes’ con Antonio Tejado tras su detención

No hay duda de que la noticia del momento es la detención de Antonio Tejado tras haber sido acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte. Este viernes, Alba Muñoz, la ex mujer de Antonio será la invitada estrella de ‘¡De Viernes!’ y antes de ver su entrevista, Isabel Rábago se ha mostrado contundente contra su testimonio.

Así, mientras varios colaboradores de ‘Vamos a ver’ defendían la presencia de Alba Muñoz, la ex mujer de Antonio Tejado y madre de su hija, a Isabel Rábago parecía no hacerle demasiada gracia el testimonio que había recabado el programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta.

En ‘Vamos a ver’, Adriana Dorronsoro avanzaba que Alba hablará sobre la relación que ha tenido Antonio Tejado con su tía María del Monte y algunos de los episodios más duros que había vivido junto a su ex pareja. Cuando la copresentadora estaba hablando, Isabel Rábago la interrumpía para dar la cara por Tejado.

«Hasta ahora la única falta de respeto que hay es la que va a cometer Alba hacia el padre de su hija, que está en el peor momento», destacaba la colaboradora condenando así que Alba aprovechara la detención de Antonio Tejado para hablar ahora de su relación.

«A mi me chirría mucho que de repente Alba haya dado una entrevista a una revista justamente antes de la detención de Antonio, cuando él no estaba en el foco. Perdonadme, pero a lo mejor hay que escuchar a la madre de Antonio Tejado en esta historia», recalcaba Isabel Rábago ante sus compañeros.

Tras escucharla, Antonio Rossi no dudaba en cuestionarla y replicarla. «Hay una cosa que se llama actualidad, que antes no importaban a nadie, hoy importan y eso no es aprovecharse», afirmaba el colaborador de ‘Vamos a ver’ defendiendo así que Alba Muñoz se siente en ‘¡De Viernes!’.