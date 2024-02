Iñaki López señala lo que puede pasar con ‘Zorra’ en Eurovisión y entra al trapo en la polémica

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 con ‘Zorra’ no para de generar debate en todos los espacios de televisión. Otro de los programas que ha abordado este asunto ha sido ‘Más vale tarde‘ con Iñaki López mostrándose muy crítico con el certamen. Lo hacía después de poner un tuit en el que ya dejaba clara su visión.

40 años después de la polémica de "La Vulpes" en TVE hay quien sigue escandalizándose por la letra de una canción. Eurovisión tiene complejos con un título pero no con la participación de Israel en el certamen.

Hoy en @MVTARDE https://t.co/6cBTAU0hTq — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 5, 2024

«Bueno vamos con Eurovisión que ya tiene tema y representante español. Se llama ‘Zorra’ y se ha montado un buen lío porque por lo visto cumple las normas del concurso del que salió este tema, pero no así de Eurovisión, que son unas normas rancias y antiguas como el hilo negro», recalcaba Iñaki López de primeras.

Después, María Lamela explicaba cuáles eran las bases de la UER sobre las canciones recalcando que será Martin Österdahl, el supervisor de la UER quién decidirá si ‘Zorra’ puede cantarse tal cual en Eurovisión o no recordando otras canciones que tuvieron que cambiar alguna parte de la letra por resultar ofensivas.

«Me parece impresionante que el arte, que al final una de sus misiones es provocar, se vea sometida a la censura de este señor, del supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión que pretende ser muy moderno y luego es más rancio», exponía Iñaki López.

Mientras Cristina Pardo ponía sobre la mesa que parece que siempre tiene que haber polémica con las canciones de Eurovisión para que se hable de ellas. «Parece que necesitamos que nuestra canción tenga alguna polémica para que se hable de ello», aseveraba la presentadora. «Para luego quedar el 20«, apostillaba Iñaki. «Bueno no sabemos si esa misma polémica se genera en otros países, a lo mejor es algo que ocurre en todos los países», le replicaba Gonzalo Miró.

Iñaki López, rotundo contra Eurovisión por la controversia con ‘Zorra’

«Es que parece como si fuera la Conferencia Episcopal», soltaba Iñaki López muy duro contra Eurovisión. Después era María Claver la que exponía que no entendía la polémica y que se esté hablando de una posible censura que aún no se ha producido. «¿Pero no te parece grave que haya un libro de estilo de Eurovisión que haya palabras prohibidas en un festival teóricamente del arte y de la libertad?», le preguntaba entonces Iñaki.

«No me sorprende nada de Eurovisión porque es una cosa bastante rancia, pero que exista la censura me parece tremendo porque se vende como un escaparate de libertad y apertura y resulta que parece que al final está la Conferencia Episcopal escribiendo las normas, insistía Iñaki. «No lo voy a ver porque participando Israel no e interesa», concluía el presentador poco antes de que se sepa que la UER finalmente haya emitido un comunicado en El País en el que asegura que no censurará ni cambiará la letra de ‘Zorra’ de Nebulossa.