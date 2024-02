Este momento de Aitor Albizua en el Benidorm Fest no deja de compartirse: «Yo era el maricón»

Este sábado y al igual que después de las dos semifinales, TVE ofreció ‘La noche del Benidorm Fest‘ con Aitor Albizua e Inés Hernand analizando todo lo sucedido en la gran final del festival junto a Soraya Arnelas y el periodista y eurofan Alberto Guzmán (‘Mañaneros’).

Así, en este post que anotó un 10.8% y 809.000 espectadores en el late night de La 1, Aitor Albizua e Inés Hernand entrevistaron por primera vez a Nebulossa tras alzarse con la victoria ante su reto de representar a España en Eurovisión. También charlaron con St. Pedro y Angy Fernández, segundo y tercer clasificados de la final.

Al hablar con Nebulossa, Aitor Albizua quiso saber cuál había sido el geren de «Zorra» y por qué apostaron por esta canción para presentarse al Benidor Fest 2024. «Todas nuestras canciones tienen un hilo conductor. Hablan de la toxicidad en las relaciones, del maltrato de la mujer y este tema era como algo que yo tenía dentro y tenía que sacar. Esto ha sido un reto para mí, teníamos que hablar de algo para que la gente lo saque de adentro. Cuando tú te sientes humillada, maltratada o marginada no es preciso que te griten «Zorra» y yo me he sentido muchas veces así», explicaba la componente de Nebulossa.

Después, era Inés Hernand la que hacía una reflexión sobre lo que significa la elección de una canción como «Zorra» para representarnos en Eurovisión. «Nosotros en el instituto, fíjate como trascienden las historias, éramos la puta, la gorda y el maricón y me encanta que resignificáis las palabras. Y que lo hagáis a través de la música, que es el lenguaje universal que no entiende ni de colores ni de tendencias políticas», destacaba la presentadora.

«Yo era el maricón Inés«, soltaba entonces Aitor Albizua dejando claro que él se sentía identificado con el mensaje que acababa de dar su compañera. «Pues yo era la puta», aseveraba Hernand.

Aplauso masivo a Aitor Albizua por lo que dijo en el Benidorm Fest 2024 sobre los gays

Un mensaje de Inés Hernand y de Aitor Albizua que ha sido muy aplaudido en redes sociales. Y es que son muchos los que agradecen que se hagan este tipo de reivindicaciones y se luche contra el acoso y el señalamiento al diferente por el hecho de ser homosexual, tener kilos de más o ser alguien abierto.

Aitor es una MARAVILLA que me está sorprendiendo mucho e Inés ya la conocía un poco y también fantástica — uriii (@uriiiimv) February 4, 2024

Me encanta que se hable tan natural de esto porque yo dejé el instituto hace solo 7 años y durante los 4 últimos cursos también era el maricón. Apropiarse de los insultos para definirse con poderío frente a ellos es algo maravilloso. Vivan las zorras y los maricones 💋 https://t.co/4SB9HyQAYZ — Abel Vergara 🦁🔻🏳️‍🌈🏳‍⚧ (@reyweasley) February 4, 2024

Abusonxs del patio del colegio, ahora nos reímos de nosotros mismos y os mandamos ALM. Grandes, Inés y @aitoralbizua https://t.co/rZ1mXL0Cp5 — Manu Reyes (@Theolobezno) February 4, 2024

Gracias a tí y a tus palabras.

Los que fuimos el maric0n del c0le sabemos lo importantes que son!



Abrazo fuerte. — Pedro Fuentes 🏳️‍🌈☀️ (@PeFuCas) February 4, 2024

Inés Hernand: En el instituto teníamos un grupo que éramos "La puta, la gorda y el maricón".



Aitor Albízua: Yo era el maricón…



Inés: PUES YO ERA LA PUTA, POR SI HABÍA ALGUNA DUDA.



Toma esta corona que se te cayó, Inés.#BenidormFestFinal pic.twitter.com/eAtDL3hqM9 — 🔻Enrosinat👽 (@enrosinat) February 3, 2024

Todos piden a TVE que Aitor Albizua e Inés Hernand sean presentadores del Benidorm Fest 2025

Pero si hay un comentario muy repetido en redes sociales es el hecho de que Aitor Albizua e Inés Hernand sean los presentadores del Benidorm Fest 2025. Así, son muchos los que piden a TVE que ascienda a los dos rostros a presentadores de las galas en La 1.

Pues @aitoralbizua e @InesRisotas hacen parejón con mucha gracia y carisma. Yo los veo en el #BenidormFest del año que viene. pic.twitter.com/4gZLNGh5Ce — csandial🏳️‍🌈 (@csandial) February 3, 2024

Aitor, Inés y tú hacéis un tándem fantástico. Ojalá veros presentar el Benidorm Fest el año que viene! Sois muy grandes! 👏👏👏😍😍😍 — Janko. (@Janko15166897) February 4, 2024

¡Estupendo trabajo, Aitor! Y qué gran tándem hacéis tú e @InesRisotas. Un programa para las 2 YA 🙌🏻 — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) February 4, 2024

Qué maravilla han sidos estos 3 días los post del #BenidormFest2024, tanto tú como @InesRisotas sois luz en la TV actual! Qué os den un programa juntos ya, sería brutal! Viva el directo, el buen rollísmo y sobre todo las anécdotas propias para mejorar esta sociedad👏🏻💚✨📺 — V I K Y (@viikygil) February 4, 2024