Emma García despide a las bravas a este importante rostro de ‘Fiesta’ en Telecinco

Aunque Emma García destaca por su carácter afable y dicharachero con sus invitados, cuando se enfada, se enfada. Y eso es precisamente lo que ha pasado durante la tarde de este domingo 4 de febrero en ‘Fiesta’, cuando la presentadora no ha dudado en pararle los pies a una de las invitadas.

Paloma Lago, una de las presentadoras estrella de los años 90, además de ser cuñada de Ana Obregón, se sentaba en el plató del programa vespertino de Telecinco para recordar sus años como modelo y presentadora. Pero, como no podía ser de otra forma, los colaboradores quisieron saber su opinión sobre la decisión de Ana Obregón de ser madre-abuela a través de gestación subrogada.

Tras irse por la tangente en varias ocasiones, y mostrarse reacia a contestar a las preguntas de los colaboradores, Emma García, muy indignada con esta actitud de su invitada, daba por concluida la charla. «Me ha decepcionado mucho la entrevista», comentaba muy seria la presentadora. Y es que, durante el tiempo que ha estado en el plató, Paloma Lago no dejaba a nadie hablar, ni siquiera a la propia Emma. Incluso llegó a dirigirse a la directora del programa, Eva Espejo.

«¿Cuántas horas dura este programa? Que yo tengo que contaros muchas cosas. ¿Quién es ella? Me dice algo aquella señora», espetó la modelo, ignorando a Emma García, que la respondió, de forma rotunda: «Es la directora, pero si me dejas hablar, la que te estoy haciendo las preguntas soy yo».

Emma García pierde la paciencia con Paloma Lago

Aurelio Manzano también se mostraba muy molesto con este comportamiento de la invitada, que no respondía a ninguna de las preguntas. «No me has contestado. Me siento, ahora mismo, porque me siento como un idiota. Estoy haciéndote preguntas y no contestas. Me parece una falta de respeto. Te lo digo con todo el cariño que te tengo», le decía el colaborador.

Acto seguido, Emma García se mostraba disgustada con lo que estaba sucediendo en el plató: «Te voy a ser sincera. Esperaba una entrevista con ganas y me has decepcionado, la verdad». Aunque por un momento parecía que la comunicadora vasca había conseguido reconducir la entrevista, nada más lejos de la realidad. Y es que Paloma Lago siguió con su postura de querer llevar ella todo el ‘cotarro’, lo que llevo a la presentadora a tacharle de «irrespetuosa».

«Mirad, de verdad, eres una irrespetuosa», le espetó la conductora de ‘Fiesta’, perdiendo la paciencia. Un comentario ante el cual la invitada mostró indiferencia, limitándose a decirle: «Pues mira, las dos somos géminis». En ese momento, Emma García se levantó del sofá, bastante mosqueada y dio paso a publicidad. A la vuelta de la pausa, Paloma Lago ya no estaba en el plató, y la presentadora no comentó nada al respecto, continuando con total normalidad el programa.