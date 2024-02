El pronunciamiento de Bruno Vila ante su polémica en ‘Bailando’: «Es difícil de entender»

Bruno Vila ha roto su silencio después de la gala seis de ‘Bailando con las Estrellas’ en la que fue duramente criticado por el jurado tras ser su peor actuación de todo el concurso. También fue linchado por un sector de los espectadores, que cuestionaron que se salvara de la expulsión pese a obtener la peor puntuación gracias a los votos de sus seguidores en la app de Mitele.

El revuelo fue mayúsculo y fueron muchos los que señalaron que Bruno no está al nivel del resto de concursantes del programa de Telecinco. «A Bruno parece que le basta con ser gracioso. Me parece injusto para quienes se están esforzando por bailar bien». Fue el comentario más repetido en redes sociales.

Y es que la salvación de Bruno Vila y Marta provocó que otros participantes como Sheila Casas o Mala Rodríguez bajaran en la tabla de clasificación, teniendo ahora un pie fuera pese a que presumen de un mayor nivel. Ese vuelco en la tabla de clasificación fue tachado de «injusto» y de «tongazo» y hasta el propio Mozo de Arousa se sintió incómodo como así se le vio en el rostro cuando Jesús Vázquez comunicó el veredicto.

Pues bien, dos días después de toda la polémica, Bruno ha reaparecido en sus redes junto a Marta, su compañera de baile. «Estoy con Marta, que acabamos de hacer terapia de pareja porque fue una gala difícil para nosotros la del sábado, muy intensa. Ahora, borrón y cuenta nueva y baile nuevo. Toca un nuevo estilo, seguir esforzándonos, nuevos retos, nuevos problemas, nuevos pasos… para que este sábado nos votéis, pero nos votéis súper orgullosos del baile que vamos a hacer», ha prometido.

En ese sentido, Bruno Vila ha reconocido abiertamente que le «abruma» tanto respaldo de su fandom «porque a veces nos es difícil entender tanto apoyo». Es decir, hasta él mismo piensa que no es merecedor de ese impulso cada noche cuando sus actuaciones están muy descolgadas si las comparamos con las del resto de compañeros.

«Me gustaría que explicaras más sobre ti porque es justo para la gente que nos apoya y que se piensa que estás acostumbrado a un plató», ha apuntado Marta, la bailarina profesional. «Yo estoy acostumbrado al plató de ‘Reacción en cadena’, que es pequeñito, en el que estoy detrás de un atril con Borja y Raúl, que no tienes grado exposición, que es grabado y, si dices una burrada, siempre se puede quitar. En cambio, en un directo los nervios de los fallos ahí quedan. en mi caso estoy haciendo algo en lo que no me siento seguro y, claro, resulta difícil. Está la presión de la competición, la presión del jurado…», ha explicado el joven gallego.