Deben frenar a Alessandro Lequio por cómo se refiere a María, de Nebulossa: «Tiene delito»

Alessandro Lequio se ha despachado a gusto contra la propuesta de Nebulossa que nos representará en Eurovisión tras alzarse con la victoria en el Benidorm Fest 2024. El asunto se ha tratado en ‘Vamos a ver’, pues no hay programa de televisión en el que no se comente, y el colaborador ha sido incendiario como acostumbra.

«Si el concurso tiene unas normas, esas normas deberían regir en esa clasificación. Yo siempre he entendido que ‘zorra’ es un insulto, ahora parece que no. Y otra cosa que no entiendo es por qué esta señora es heroína por autollamarse ‘zorra’. Si eso lo dice un señor, estaríamos sacándole brillo a la letra de la canción», ha sentenciado Lequio en un principio.

«Ella lo que dice es que, si todos estos comportamientos que yo tengo se merecen el calificativo de zorra, entonces llámamelo», le ha frenado Joaquín Prat, apoyando la candidatura y el mensaje que transmite. De hecho, para el presentador ‘Zorra’ sí es un tema eurovisivo.

«Pero hay unas reglas en Eurovisión y una de ellas es que no se puede insultar o utilizar palabras insultantes por mucho que digas que es el empoderamiento de la mujer», ha insistido Alessandro Lequio. «El mensaje es evolución», le ha confrontado Alexia Rivas. «Una niña de siete años que escucha Eurovisión se queda con Zorra, se queda con el insulto, no con el mensaje», ha rebatido el conde.

«Madonna decía bitch y Miley Cyrus decía ‘que me jodan’ y no se les ha crucificado», ha apostillado Antonio Rossi. «No, no vayas por ahí. Yo digo que es un concurso y hay unas normas», se ha reafirmado Alessandro Lequio. «No se pueden utilizar adjetivos insultantes y ellos lo utilizan por mucho que digan que es el empoderamiento de la mujer«, ha vuelto a insistir.

Y ha ido más allá, porque también ha criticado el vestuario: «Lo que sí tiene delito es el corpiño, el estilismo«. «Qué antiguos somos, sois unos antiguos… Parece que estamos viendo la televisión del siglo XVI. Estamos en el siglo XXI», ha clamado Alexia, anonadada con las declaraciones rancias de su compañero.

«No sé si fue en los Grammys donde Sam Smith salió con un corpiño rojo y nadie puso el grito en el cielo», ha apuntado Joaquín Prat. «Me sigue impactando, pero para gustos los colores», ha zanjado Alessandro Lequio.