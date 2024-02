Candela Acevedo crea impresión al revelar lo más truculento de Antonio Tejado en ‘De Viernes’

Candela Acevedo aterrizó en el plató de ‘¡De viernes!’ dispuesta a contar toda su verdad. La expareja de Antonio Tejado acudió este viernes al programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta con una intención muy clara. La joven reveló todo lo que motivó la condena a la que se enfrenta el sobrino de María del Monte por filtrar vídeos íntimos suyos. Pero también sorprendió desvelando las supuestas prácticas sexuales más turbias que el televisivo le pedía.

Acevedo se sentó en el plató de Telecinco dispuesta a desenmascarar a Antonio Tejado. «Esta persona que me ha hecho tan mal», comenzó señalando la joven sobre el exconcursante de ‘GH DÚO’. Aseguró que durante su tiempo juntos fue sometida a un sinfín de abusos que relató a lo largo de la noche. «Lo considero una persona que me ha causado terror, mucho dolor, miedo, traumas, muchas inseguridades… me he sentido anulada», explicó la invitada de ‘¡De Viernes!’.

La joven se remontó al inicio de la relación, y aunque recordó que al principio todo iba bien, pronto la cosa comenzó a torcerse por los gustos sexuales peculiares del excolaborador de Mediaset. «A la larga veo que tiene comportamientos extraños, muy insistente en realizar algún tipo de cosas que a mí ni se me pasan por la cabeza», confesó Candela Acevedo, que aseguró que se sintió cohibida por alguna de las prácticas sexuales que le proponía Tejado.

Candela Acevedo cuenta las fuertes propuestas de Antonio Tejado

La joven relató que Antonio Tejado le pedía todo tipo de propuestas de lo más escabrosas en la cama, a lo que ella accedía hasta que descubrió algo que lo cambiaría todo: la filtración de vídeos íntimos suyos a terceros.

Respecto a cómo se enteró de que Antonio Tejado estaba filtrando vídeos de ella, Candela contó que fue durante la pandemia cuando un chico se puso en contacto con ella y le dijo que había recibido un vídeo suyo.

«Me envía pruebas y efectivamente es cierto. Yo entro en shock, me paralizo y digo cómo puede una persona, un exnovio tuyo… Es duro contarlo. Esas cosas no se te pasan por la cabeza, este chico me contó que Antonio lo hacía para intentar tener relaciones con la persona a la que le enviaba los vídeos (…) Yo no soy consciente de que estos vídeos se graben«, apuntó la joven.

Candela Acevedo en ‘¡De Viernes!’

Y es que Acevedo no guardaba recuerdo de haber grabado sus prácticas sexuales en ninguna ocasión, algo que la empezó a alarmar. «Yo había días que llegaba a casa, salíamos de fiesta y yo normalmente me acuerdo de todo lo que hago, pero a veces me levantaba por la mañana y decía… oye Antonio, cómo llegamos a este sitio«, explicó la expareja de Tejado visiblemente afectada. «Recuerdo el sitio, pero no tengo certeza de cómo salimos del sitio», insistió.

Asegura que, cuando preguntaba a Tejado, este se reía de sus sospechas y no le hacía caso. Ella, sin embargo, estaba muy preocupada por no tener noción de cuándo ni dónde habían grabado sus encuentros. «No era consciente de que los vídeos se grababan», sentenció Acevedo, algo que Antonio Tejado negaba con rotundidad. «Me dice ‘¿Candela nosotros? Yo te lo he propuesto pero nunca has cedido’, entonces me lo deja entrever, ni si ni no y nunca realmente me dice que sí o que no», añadió la invitada.

La verdad sobre los vídeos

«No vi que me drograra o no, pero hay veces que tengo lagunas de las noches anteriores», sentenció Candela Acevedo, que no cierra la puerta a haber sido víctima de sustancias químicas para grabar esos vídeos. Sobre la condena de siete meses de prisión a la que se enfrenta Antonio Tejado, la joven asegura que confesó todo ante la justicia y se hizo responsable. «Él asume la verdad de que ha difundido ese tipo de intimidades. Para mi fue una de las peores cosas que he podido vivir», lamentó.

«Me pedía perdón, sabía qué decirme para que lo perdonara. No sé cómo lo hizo para volverme a conquistar. No lo entiendo a día de hoy, cómo pude estar tanto tiempo con este señor. No era yo, te anulas», explicó Candela Acevedo, que aseveró que lo peor llegó una vez finalizaron la relación. «Más de ochenta y noventa llamadas a altas horas de la noche, yo siento que él me acosaba», explicó Acevedo a los colaboradores de ‘¡De viernes!’, que se mostraron impactados con su relato.