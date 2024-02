Bárbara Rey irrumpe por sorpresa en directo en ‘Mañaneros’ y dispara este palo a TVE

Bárbara Rey está de celebración este viernes 2 de febrero pues cumple 74 años. Un cumpleaños que llega en un delicado momento para la vedette que se encuentra en un período de depresión tras el terremoto que ha supuesto la entrevista de su hijo Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes’ en Telecinco.

Tras hacer sus últimas apariciones en Antena 3 a través de ‘Espejo Público’ aprovechando la presencia de su hija Sofía Cristo en el programa de Susanna Griso; este viernes la vedette ha aprovechado su aniversario para regresar a TVE gracias a una conexión con ‘Mañaneros‘, el programa que presenta Jaime Cantizano junto a Miriam Moreno y Marc Santandreu.

Tras recibir las felicitaciones de todo el equipo, en ‘Mañaneros’ querían saber cómo se encontraba Bárbara Rey. «Estoy encantada de estar con vosotros. Y estoy bien de salud y con muchas ganas de vivir. Con vitalidad y fortaleza porque creo mucho en Dios y creo que eso me ayuda muchísimo», aseveraba ella.

Bárbara Rey entra en ‘Mañaneros’ y aprovecha para lanzar esta pulla a TVE por no contar con ella

«Por lo demás estoy encantada de estar con vosotros porque yo siempre he sentido a TVE como mi casa y hacía mucho tiempo que no ponía un pie en ella», proseguía diciendo la vedette mostrándose encantada de poder volver a participar en un espacio de TVE.

Tras ello, Bárbara Rey le contaba a Jaime Cantizano que está recibiendo un tratamiento porque los últimos meses de su vida han sido muy malos. «Han sido los peores meses de mi vida y he necesitado un poco de ayuda. Y lo que me han dicho es que me arregle, salga al cine, salga a comer con mis amigas y no piense en lo que no tengo que pensar», relataba.

Después de ver como Cantizano no paraba de hurgar en la herida por lo que ha sucedido con su hijo, Bárbara Rey le pedía que por favor quería estar feliz y no hablar de temas que le duelen. No obstante, después algunos colaboradores y José Manuel Parada insistían hasta el punto de que el que fuera presentador de ‘Cine de barrio’ le dijera que iba a intentar que entre ella y su hijo las cosas se aclaren.

Finalmente, Parada aseguraba que la vida tenía que recompensar a Bárbara Rey con un trabajo porque a sus 74 años está estupenda. Un comentario que servía para que la vedette aprovechara para lanzar un claro dardazo a TVE. «Oye, que me den trabajo ahí en La Primera, a mí me gustaría volver a mi casa, que nunca cuentan conmigo no sé por qué«, soltaba sin pudor.

«Y hay programas de cocina, programas de dulce, de tartas y todo este tipo de cosas y de más cosas«, sentenciaba Bárbara Rey pidiendo así que TVE la contrate como concursante de ‘MasterChef Celebrity’ o ‘Bake off’.