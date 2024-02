Avance semanal de ‘Hermanos’, capítulos del 19 y 20: Honda preocupación por Süsen

Antena 3 continúa emitiendo nuevos capítulos de la exitosa ‘Hermanos‘ este lunes 19 y martes 20 de febrero en el prime time a partir de las 22:45 horas tras ser líder de la noche en sus dos días de emisión.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Akif se presentaba en casa de Ayla para preguntarle directamente por qué le había ocultado que Elif era la hermana biológica de Berk. A ella no le quedó más remedio que reconocer que lo que decía el empresario era verdad y le aseguró que la había acogido en su casa para no dejarla sola y en la calle. Pero lo que no se atrevió a contar es cómo murió su madre biológica.

Después de que Berk provocara su suspenso en química, Elif quiso vengarse de él posponiendo su alarma para que llegase tarde a un examen. Aunque Aybike lo llamó minutos antes de entrar en clase, el joven no llegó a tiempo y el profesor no le dejó pasar.

Por su parte, los Eren descubrieron que Sarp había sido el que había provocado el despido de su tío. El joven le había pagado a uno de los trabajadores del colegio para que metieran las tablets en la taquilla de Orhan. Tras descubrirlo, el director no dudaba en toar medidas con él.

Después de que la verdad saliese a la luz, Ahmet se vio obligado a ir a casa de Orhan para disculparse con él personalmente por la injusticia que se había cometido. Una vez más, su hijo se la había jugado para perjudicar a los Eren. A pesar de que Orhan agradeció y aceptó las disculpas, rechazó la oferta de volver al colegio.

Por otro lado, Yasmin intentó sabotear el desfile que Asiye y sus amigos habían organizado por celos, pero la jugada le salió mal ya que Doruk tuvo una gran idea para justificar que uno de los vestidos estaba manchado.

Y justo al final del capítulo de ‘Hermanos’ asistimos a un accidente inesperado. Cuando Süsen estaba dispuesta a confesar lo que ocurrió el día que murió Leyla, vio que Tolga iba a ser atropellado por un coche y se abalanzó sobre él, provocando que el vehículo fuese a ella a quién arrojase a la carretera.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los capítulos 101 y 102 que Antena 3 emite esta semana:

Avance de ‘Hermanos’, capítulos del lunes 19 y martes 20 de febrero

Süsen quería contarlo todo sobre la muerte de Leyla y es que no aguantaba más con el sentimiento de culpa que tenía. Su intención era hablar con Tolga. Pero cuando se disponía a hacerlo, un coche la atropella al intentar salvar a su amigo.

En el próximo capítulo, AKif y Oğulcan, que lo han visto todo, irán a socorrer a los jóvenes que están tendidos en el suelo inconscientes. Tolga saldrá ileso, pero el estado de Süsen preocupa a todos.

Süsen está inconsciente en el suelo tras el accidente y la llevan corriendo al hospital. Allí se recupera y Tolga le agradece que le salvara la vida. Se siente en deuda con ella y quiere protegerla para siempre. Además, Oğulcan se reconcilia con Süsen.

Por otro lado, Ahmet le dirá a Sevval que busque un trabajo para ganarse la vida y que pueda irse de su casa, pero ella solo pone inconvenientes. Y es que Şevval no supera que Ahmet se haya divorciado de ella y, mucho menos, que ahora esté con Suzan.

La madre de Sarp y Yasmin aprovecha cualquier ocasión para humillar a Suzan y ella está cansada de sus continuas provocaciones lo que provoca una fuerte discusión con Ahmet.

Por su parte, él tiene claro que su relación con Şevval está terminada, pero ella aprovecha que va borracho para hacer fotos de los dos como si hubiesen pasado la noche juntos. ¿Qué hará Suzan cuando las vea?

Por último, Asiye y Doruk protagonizan un encuentro mágico.