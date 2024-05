Anne Igartiburu para los pies a Alba Carrillo por lo que llegó a decir de Feliciano López en ‘D Corazón’

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es el hecho de no tener filtros a la hora de decir lo que piensa sobre un determinado tema. Lo que la colaboradora no se esperaba es que este sábado 4 de mayo, en ‘D Corazón’, se iba a encontrar con la postura contrapuesta de su presentadora, Anne Igartuburu.

El programa de la 1 sobre crónica social ha abordado las demoledoras palabras que Alba Carrillo le dedicó hace unos días a su exmarido, Feliciano López. «Alba, ¿qué has dicho por esa boca? No te puedo dejar sola», le espetó la comunicadora vasca, aunque en tono irónico, antes de dar paso al vídeo de estas declaraciones.

«Hay personas que no se merecen que tengas buenas palabras para ellos», llegó a decir la modelo sobre el tenista ante las cámaras de Europa Press. El reportero le comentó que Feliciano «ya no se enfada» cuando la prensa le preguntaba por ella. «Ay, qué bien. Después de tantos años, por fin lo ha asumido», soltaba con ironía la colaboradora.

Las demoledoras declaraciones de Alba Carrillo sobre Feliciano López

Aunque sus ataques no se quedaban ahí. Alba Carrillo iba más allá: «Eso dices tú, que no se enfada, pero es que es inexpresivo total. Cuando se va a su coche, yo sé que va ardiendo por dentro, que le conozco. ¡Toma! ¡Zarpazo!». Además se mofaba de su reciente nombramiento como director del Mutua Open de Madrid: «Es que él es el que lleva la Caja Mágica. Que yo, de verdad, nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala».

«Pero chica, llámame loca. Aquí te dan cualquier tipo de puesto en la Administración y oye, a llevarlo con orgullo y con honor. Si estás ahí pues… Lo puedo decir yo, que no me lo han contado. No es un cuchicheo que corra por ahí. Le mandabas a comprar pavo y no distinguía entre lomo y salchichón», aseguraba la exconcursante de ‘GH VIP’. Antes de concluir, Alba Carrillo mandaba «un beso» y unas palabras de «suerte» para Sandra Gago, la mujer del extenista, de la que decía que «me cae estupendamente. De hecho, cuantos más años pasa con él mejor me cae porque me parece una heroicidad, no te digo más».

El corte de Anne Igartiburu a la colaboradora

Tras la emisión de las imágenes, Anne Igartiburu le preguntaba: «Alba, por favor, ¿qué necesidad tienes tú de decir estas cosas?». En ese momento la colaboradora volvía a cargar contra su exmarido. Eso sí, no sin antes pedirle perdón a Anne, pues tiene una buena relación con él. «Escúchame, lo siento, porque sé que le tienes mucho cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo cariño. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que me pasó, no estabais ninguno. Así que voy a seguir riéndome todo lo que pueda».

Esta justificación no servía de nada a Anne Igartiburu, que no dudaba en pararle los pies a su compañera: «Bueno, si a ti te sirve de terapia… Creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra». «No, tanto no», añadía Alba Carrillo. «Ya quisieras tú…», sentenciaba la presentadora, antes de poner fin al asunto y pasar a otro tema.