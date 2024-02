Avance ‘Secretos de familia’, capítulo del domingo 4: La identidad del secuestrador de Mercan

Antena 3 continúa emitiendo la tercera temporada de ‘Secretos de familia’ y ofrecerá este domingo el quinto episodio de la nueva temporada de la serie turca que sigue haciéndose un hueco en el último prime time de la semana.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, Ilgaz y Ceylin se acercaban cada vez más tratando de encontrar a su hija. Tras recibir una camiseta de una niña de cinco años, Ilgaz trataba de no hacerse ilusiones y le decía a su ex pareja que quizás alguien estaba intentando jugar con ellos.

Ceylin y Nil protagonizaron un momento de máxima tensión en el baño de comisaría. Al ver que los padres de Mercan se habían acercado de nuevo, la abogada del bufete de Yekta le plantó cara a la joven Erguvan y le aseguró que estaba a punto de robarle a Ilgaz. Algo que provoca que las dos lleguen incluso a tirarse de los pelos.

Tras analizarse el pelo que habían encontrado en la camiseta, Ceylin e Ilgaz recibieron la mejor de las noticias y es que esa camiseta pertenecía a su hija por lo que las esperanzas se mantienen pues la pequeña está viva. Es entonces cuando ambos piden que se emitiese una orden de confidencialidad para que la prensa no se enterase de las novedades sobre el caso de Mercan, ya que eso podría facilitar que la persona que la había secuestrado huyese.

Pero esa orden no se emite y sospechan de Efe. Pero su secretaria admitió que había sido un fallo suyo. Aún así, Ceylin e Ilgaz no terminaban de fiarse del amigo de la fiscal jefe y por eso abrieron, a traición, un cajón de su despacho. Allí se encontraron un montón de juguetes y un collar que Ceylin había perdido el día que Mercan desapareció.

Tras encontrar más juguetes en casa de Efe, Ceylin e Ilgaz le siguieron la pista y llegaron hasta un centro de acogida. Allí había decenas de niños y se suponía que el fiscal frecuentaba ese lugar prácticamente a diario. Los dos miraron a su alrededor tratando de buscar la cara de su hija entre los pequeños que allí jugaban.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 4 de febrero a partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 68 de ‘Secretos de familia’: Efe, acorralado por el secuestro de Mercan

Efe está en el punto de mira y tras seguirle la pista, Ceylin e Ilgaz llegan hasta un centro de acogida para niños con la esperanza de encontrar a su pequeña con vida.

En el próximo capítulo veremos a la pareja buscar a la pequeña Mercan, desesperados, entre los niños que se encuentran allí jugando, pero no hay ni rastro de ella.

Ilgaz no dudará en plantarle cara a Efe y exigirle que le diga dónde está su hija. Pero Efe, que confiesa que estuvo viviendo en un centro de acogida y que ahora pasa tiempo visitando a los niños, niega saber donde está Mercan.

Por otro lado, Yekta seguirá buscando pruebas para encontrar a la niña, mientras Eren comienza a sospechar que su novia Dilek podría estar implicada en la desaparición de Mercan. Por ello, empieza a investigarla tras volver a tomarla declaración.

Otra de las sospechosas será la fiscal jefe. Ceylin e Ilgaz no durarán en perseguirla y descubrirán algo que no se podrían imaginar. Y es que la fiscal no tiene nada que ver en la desaparición de su hija.

Finalmente, Eren descubre que Filiz, la hermana de Dilek, es la culpable del secuestro de Mercan, pero cuando llegan a su casa ya no hay nadie. Filiz raptó a Mercan y ahora la trata como si fuera su hija. Ambas escapan de la policía, pero mientras intentan huir, un coche choca contra ellas.