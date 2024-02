Avance ‘Pecado original’, capítulo del viernes 16 de febrero: La jugarreta de Mert a Zehra

Pecado original‘, la serie turca que se ofrece diariamente cada tarde en Antena 3, estrena un nuevo capítulo este viernes, 16 de febrero en su horario habitual. La ficción otomana ha atravesado una semana trágica con la muerte de Halit y la llegada de un nuevo socio al holding tras hacerse Mert con el control de la empresa.

En el anterior episodio de ‘Pecado Original’, Mert y Sahika se asociaban para aceptar al nuevo socio Hasan Ali Kuyucu. Sin embargo, Ender no quería dejar la empresa en sus manos. Pero Mert la amenazó con que si no firmaba, la llevaría ante los tribunales. Definitivamente, Ender se vio obligada a firmar el acuerdo. Por otro lado, Yildiz se ilusiona en un nuevo amor: Çagatay Kuyucu. Sin embargo, su primer encuentro fortuito con él no salió como se esperaba.

Descubre aquí todo lo que pasará en el próximo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 emite este viernes, 16 de febrero de 2024 a partir de las 17:00 horas, después del episodio 2815 de ‘Amar es para siempre’:

‘Pecado original’ – Capítulo del viernes 16 de febrero

Mert y Zehra en ‘Pecado original’

Zehra está orgullosa de Mert, que se ha hecho cargo de la empresa después de la muerte de Halit, tras hacerse con el control de sus acciones y Lila. También está satisfecha de la fusión del holding Argun con Kuyu Holding y del acuerdo con el nuevo socio, Hasan Ali Kuyucu, que es uno de los hombres más ricos y poderosos de Turquía.

Una operación decisiva para el holding que Zehra cree que no habría sido posible sin su marido al mando. Ella le agradece todo lo que está haciendo, mientras que él la engaña diciéndole que todo lo hace por su tranquilidad y el futuro de sus hermanos, ocultándole que todo lo hace realmente por codicia y para querer arrebatarle su poder.

Y es que la ambición de Mert no conoce límites, y ahora él le reclama a Zehra en esta nueva era un plus de autoridad y quiere ser accionista, para que no le traten dentro de la empresa como un asalariado. Ella le da largas y le asegura que ya lo hablarán más adelante. Pero Mert no se conforma, y para hacerse con el control total en el holding va a hacer todo lo posible para conseguir las acciones de Zehra, que desconoce las malas intenciones de su marido.

Ender y Hasan Ali en ‘Pecado original’

Todos celebran la fusión con el nuevo socio, Hasan Ali Kuyucu, al que en el equipo empiezan a llamar como «jefe» dentro de la empresa, aunque Ender está preocupada y no se fía nada de él. Tras su nombramiento y para agasajar al Consejo de Administración, Hasan Ali invita a una cena al equipo por todo lo alto en su casa. Una fiesta llena de lujos y dispendios, con músicos y una cantante famosa, a la que acaba acudiendo la propia Ender. Pero Ender no cae en sus redes y sigue teniendo una mala impresión de él.

Por su parte, Yildiz sigue rehaciendo su vida y se muda a una nueva casa con su bebé y su madre. La joven Yilmaz intenta encontrar a Çagatay, pero sus planes no salen como esperaba, hasta que el destino le sonríe cuando intenta acceder a su apartamento, se equivoca de piso y justo le abre la puerta Çagatay. No se puede creer que sin pretenderlo sean vecinos. Ella se lleva una gran alegría, pero él se piensa que es una pesada y que le está persiguiendo.