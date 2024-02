Avance de ‘Sueños de libertad’ tras la agresión a Begoña, en el capítulo 5 de este jueves

Después de su triunfal estreno en prime time, ‘Sueños de libertad’ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 liderando su franja horaria y formando un buen tándem con la serie a la que relevará definitivamente en las tardes, ‘Amar es para siempre’.

Cabe recordar que ‘Sueños de libertad‘ cuenta con episodios de 50 minutos y se ofrece de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas. Este miércoles 28 de febrero, la cadena de Atresmedia emitirá el capítulo 3 de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, pese a que Jesús no quiso contar con sus servicios por ser mujer, Luz se ganaba la confianza de los De la Reina después de conseguir salvar la vida de Damián. Así, el destino de la doctora en la fábrica cambiaba radicalmente. Después de recuperarse, Damián decidía no callarse más y confesarle a Digna lo que siente por ella. Su cuñada le pide seguir como hasta ahora y no cambiar nada por lo que pueda suponer eso en la familia.

Por su parte, Begoña tras recibir una llamada y ocultárselo a su marido se reúne con Sor Remigia en secreto. Ella le pide perdón por llamarla a su casa pero era una emergencia. Y es que Begoña oculta algo: su madre está en un sanatorio y la monja le transmite que su madre tiene que someterse a una terapia de electroshock, pero ella no está muy de acuerdo.

Pese a que no quería que su hermano entrara a trabajar en la fábrica, Jesús no dudaba en aprovecharlo y se apuntaba el punto ante su padre de haber conseguido que Andrés se implique en la empresa familiar. Por otra parte, Jesús se ponía en contra de los Merino tras lo sucedido con los operarios, algo que trae consecuencias en la relación de Joaquín y Luis. Asimismo, Andrés confesaba a Luis que hay alguien importante al que ha dejado atrás al volver a Toledo.

Aunque se niega a reconocerlo y a plantearse una relación con él, Claudia empieza a sentir algo fuerte por Tasio. Paralelamente, Tasio importunaba a Luz en una de sus visitas. Pero Jesús llegaba al rescate de la doctora aunque luego se enfrentaba a ella por montarle líos nada más llegar. Mientras, Fina seguía interesada en trabajar como dependienta, y una revelación de Marta le hacía no perder la esperanza en conseguirlo pese a que todas las plazas están ocupadas.

Después, un extraño abordaba a Julia y le daba un misterioso mensaje para su padre. Y por último, tras ver como su mujer Begoña y su hermano Andrés llegaban a la vez a casa, él se enfrentaba a su mujer por emitirla al decir que había estado en el comedor de caridad. Poco a poco, Jesús se iba calentando hasta llegar a coger a su mujer del cuello para amenazarla.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 5 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves 29 de febrero? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 5 de ‘Sueños de libertad’

Tras agredirla violentamente y cogerla del cuello, Begoña se siente atemorizada por la reacción de su marido. Ella le reconoce que le ha mentido y le deja caer que puede estar embarazada pero no es seguro. Algo que hace que a él le cambie el chip y se muestre repentinamente cariñoso con ella, cumpliendo con el prototipo de maltratador.

Sin embargo, Jesús no duda en usar esa información en la comida familiar para contrarrestar el anuncio de su hermano Andrés de que tiene previsto casarse con María, la mujer de la que está enamorado. Dos noticias que hacen muy feliz a Damián ahora que ha conseguido sobrevivir al accidente de la fábrica.

El hecho de que Jesús suelte delante de todos lo de su embarazo provoca que Begoña se encare con él pues no le hace ninguna gracia que lo haya hecho pues es algo que no está seguro. Y es que su preocupación por no quedarse embarazada va en aumento.

Paralelamente, los hermanos De la Reina se reúnen para solucionar los problemas de la fábrica y presionan a Andrés para que acelere las obras de construcción. Pero acatar las órdenes de Jesús y Marta trae consecuencias para el ingeniero.

Tras conseguir un puesto como doctora en la fábrica, Luz no duda en seguir dando pasos adelante para revolucionar los métodos de la empresa. Y para ello lleva a cabo una campaña de vacunación entre los trabajadores aunque Jesús parece no estar muy de acuerdo.

Por su lado, Fina ve por fin su oportunidad para ocupar su plaza soñada en la tienda. Pero para hacerlo tiene que enfrentarse a una entrevista de trabajo con Marta, algo que le pone nerviosa pues se está jugando su futuro y cumplir su sueño. Todo mientras parece que sus sentimientos hacia Petra siguen en aumento.

Por su parte, Carmen, harta por su situación con Tasio, decide tomar medidas drásticas de una vez por todas y rompe con él diciendo que es mejor que cada uno siga su camino. Después, cuando Carmen les cuenta a sus amigas que ha roto con Tasio, Claudia descubre que el chico del que está empezando a enamorarse era el novio de su compañera.

Tras pedirle consejo a Luz sobre el caso de su tía, Begoña pide a la doctora si puede hacerle un análisis para saber si está embarazada o no. Y es que su preocupación de saber si está esperando un bebé la tiene en un sinvivir. Además, le descubre que Clotilde, la primera mujer de Jesús y madre de su hija Julia murió asesinada por un trabajador de la fábrica hace seis años. Una terrible revelación que va a sacar a la luz el espeluznante pasado de Jesús. ¿Quién fue realmente el asesino de Clotilde?