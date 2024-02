Alessandro Lequio, sin miramiento, hace este demoledor retrato de Antonio Tejado: «Apesta»

No hay programa de televisión que no se haya hecho eco del ingreso en prisión de Antonio Tejado este lunes. Joaquín Prat recogía este martes en ‘Vamos a ver’ las últimas declaraciones de María del Monte sobre el asunto. Ante los distintos testimonios puestos sobre la mesa del programa, uno de los colaboradores no pudo evitar mojarse sobre lo sucedido. Fue entonces cuando Alessandro Lequio cargó sin piedad contra el sobrino de la artista.

Si bien María del Monte se mostró cauta con sus palabras, el italiano no dudó en atacar desde el plató al acusado como «autor intelectual» del robo. «Esto no puede sorprender a nadie. Desde muy joven siempre ha tenido muchos problemas, por eso ella ha tratado de ayudarle», comenzó señalando el compañero de Joaquín Prat. Sin embargo, la artista optó por esperar a que la justicia se pronunciase en lugar de señalar a su sobrino. Pero eso no detuvo al colaborador de ‘Vamos a ver’.

«Esto se veía venir. ¿A ti te sorprende, Joaquín? ¡Respóndeme!», insistió Alessandro Lequio, presionando al presentador para que se mojase en el delicado asunto. Y aunque Joaquín Prat tampoco parecía sorprendido por la implicación de Tejado en el robo, la indignación del colaborador fue creciendo a medida que trataban el asunto. Fue entonces cuando Alexia Rivas puso nueva información sobre la mesa, que tensaría aún más el ambiente.

Alessandro Lequio carga contra Antonio Tejado

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’

«Esta chica lleva un año con él, entre idas y venidas, aunque no con una relación formal. Esta relación se ha intensificado durante el último mes, cuando él escribía muchísimo para que bajase a verle a Sevilla, ya que ella es de Málaga», señaló la colaboradora, que había podido hablar con la joven. «Le decía ‘te quiero’, que le iba a costear todos los gastos, que él tenía contactos en hoteles y restaurantes…«, continuó explicando Rivas.

Fue entonces cuando la periodista señaló el detalle más importante del testimonio ofrecido por la supuesta pareja de Tejado. «Lo que más me llamó la atención es que ella me explica que todas las fotos que él enviaba con sus amigos pertenecen a estas personas del gimnasio, a los que ahora se les acusa de pertenecer a una banda criminal», sentenció Alexia Rivas, lo que haría revolverse de su silla de nuevo a Alessandro Lequio.

«Este señor apesta, en todos los sentidos», espetó el también colaborador de ‘TardeAR’, que no soportaba seguir hablando sobre el nieto de María del Monte. «Entiendo que su familia le dé todas las oportunidades, pero no las mujeres con las que ha estado. No lo entiendo», señaló con rotundidad el compañero de Joaquín Prat. El italiano llegó a poner en duda a las parejas del antiguo concursante de ‘GH DÚO’.

«Yo soy de los que creen que ‘dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición’. Si todas hablan tan mal, no entiendo cómo se dejan engatusar, cómo puede engatusarlas«, señaló el italiano, insistiendo en que siempre había tenido «calado» al que una vez fue colaborador de varios espacios de Mediaset.